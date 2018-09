Źródło: Honda

Honda HR-V po faceliftingu jest już dostępna w Polsce. Pod względem stylistycznym obecne wcielenie japońskiego crossovera różni się od poprzednika zaledwie detalami. Projektanci pozmieniali co nieco w przedniej i tylnej części nadwozia, co nieco odświeżyło wizerunek pojazdu. Klienci mogą wybrać jeden z ośmiu kolorów nadwozia - są to: Midnight Blue Beam Metallic, Milano Red, perłowe lakiery Platinum White i Crystal Black oraz lakiery metalizowane Lunar Silver, Modern Steel, Brilliant Sporty Blue i Ruse Black. Pojawiły się także nowe 17-calowe alufelgi.

Spece od wygłuszenia kabiny pasażerskiej wyciszyli wnętrze Hondy HR-V i udoskonalili komfort jazdy tym modelem poprzez dodanie nowych warstw materiału izolacyjnego, m. in. w przegrodzie czołowej i nadkolach, a także w bagażniku oraz w panelach drzwi przednich i tylnych. Co ciekawe, samochód po raz pierwszy jest dostępny z funkcją aktywnej redukcji hałasu (ANC). Za pomocą dwóch mikrofonów umieszczonych w kabinie, system monitoruje dźwięki o niskiej częstotliwości, a następnie precyzyjnie je eliminuje sygnałami audio "w przeciwfazie", emitowanymi przez głośniki.

reklama reklama

Pod maską odświeżonej Hondy HR-V umieszczono wolnossący silnik benzynowy o pojemności 1.5 litra, generujący 130 KM i 155 Nm. W zależności od konfiguracji samochód może być wyposażony w 6-biegową skrzynię manualną lub bezstopniową przekładnię CVT. Wiosną przyszłego roku obok wolnossącego "benzyniaka" pojawi się turbodiesel 1.6 i-DTEC oraz turbodoładowany motor benzynowy o pojemności 1.5 litra.

Honda HR-V po liftingu - cena w Polsce