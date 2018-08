Opel zanotował najwyższą od 18 lat liczbę sprzedanych aut w lipcu

W porównaniu do zachodnich krajów Unii Europejskiej w Polsce sprzedaje się stosunkowo mało nowych samochodów, więc nasz rynek nie należy do najłatwiejszych. Mimo tego Opel ma powody do radości, ponieważ rok 2018 dla polskiego przedstawiciela marki jest wyjątkowo udany.