Nowy Opel Astra. Premiera kompaktu z Niemiec

W Rüsselsheim została zaprezentowana nowa, szósta już generacja Opla Astry. Model ma się stać nowym początkiem w historii niemieckiej marki.

Nowa Astra na 30 urodziny... Astry!

Opel bardzo mocno podkreśla, że nowa Astra rozpoczyna się nowy rozdział w jego historii. Po raz pierwszy kultowy już hatchback, świętujący niedawno swoje 30-te urodziny, będzie oferowany w wersji elektrycznej oraz hybrydowej typu plug-in. ,,Jestem przekonany, że nowa Astra i Astra-e zrobią mocne wrażenie i przyciągną do marki wielu nowych klientów” - powiedział dyrektor generalny Opla.

Na otwarciu obecny był również ambasador marki, menedżer Liverpoolu, Jürgen Klopp. Trener nie krył entuzjazmu związanego z najnowszym produktem Opla. „Miałem okazję jeździć zakamuflowaną Astrą w wersji hybrydowej plug-in – naprawdę bardzo imponująca. (…) No i stylistyka: odważna, innowacyjna, kreatywna.”

Nowy Opel Astra 2021 Nowy Opel Astra 2021. Wyrazisty design i hybrydy

Technologia z Francji. Inżynieria z Niemiec.

Mimo technicznego pokrewieństwa z Peugeotem 308, trudno dostrzec stylistyczne podobieństwo między nim a nowym Oplem. Astra, która do tej pory charakteryzowała się dość zachowawczą stylistyką, teraz bez wątpienia wyróżnia się spośród innych hatchbacków. Sylwetka stała się bardziej dynamiczna i muskularna, co dodaje jej sportowego charakteru. Astra debiutuje też z najnowszymi, adaptacyjnymi reflektorami pikselowymi, które mają zapewnić mu technologiczne prowadzenie w segmentach samochodów średniej wielkości i kompaktowych.

Nowa Astra straci analogowe zegary

Wewnątrz nie ma analogowych zegarów. Zastąpił je Pure Panel. Większość funkcji w Astrze kierowca i pasażerowie mogą obsługiwać za pomocą dużych ekranów dotykowych. Mimo to Opel zdecydował się na pozostawienie kilku fizycznych przycisków, jak np. tych do obsługi klimatyzacji. Marka podkreśla, że Astra VI została zaprojektowana i opracowana w Rüsselsheim - mateczniku firmy. Dlatego to z Russelsheim jesienią roku 2021 wyjadą pierwsze egzemplarze hatchbacka.

Opel Astra 2022 Opel Astra 2022. Tak będzie wyglądać Astra L!

Kiedy nowa Astra pojawi się w Polsce?

Premiera rynkowa Astry w Polsce nastąpi jesienią 2021r., a na początku następnego roku pierwsze samochody trafią do klientów. Wersje elektryczne pojawią się w 2023r. Model oferowany będzie w wersji kombi i hatchback. Nie wiadomo czy pojawi się jako sedan. Oferowane mają być dwa silniki benzynowe 1.2 o mocy 110 KM i 130 KM oraz jeden silnik wysokoprężny 1.5 o mocy 130 KM. Układy napędowe będą parowane z manualnymi (6 biegów) i automatycznymi (8 biegów) skrzyniami. Hybryda plug-in dostępna będzie w dwóch wariantach. Mocniejsza otrzyma 225 KM.