Nowy Lexus NX został oficjalnie zaprezentowany. Druga odsłona SUV-a segmentu D zdaniem producenta otrzymała aż 95 proc. nowych komponentów.

Nowy Lexus NX. Premiera po 7 latach

Lexus zadebiutował w segmencie SUV-ów grupy D w roku 2014. Model posiadający ostrą stylizację miał uzupełnić gamę marki i pozwolić jej nawiązać walkę z takimi gigantami rynku jak Audi Q5 czy BMW X3. Czy to się udało? Bez wątpienia tak. Szczególnie że NX bardzo szybko stał się najlepiej sprzedającym się Lexusem. Niestety 7 lat obecności na rynku to... szmat czasu. Na nadwoziu pierwszej generacji pojawił się zatem na tyle głębokie zmarszczki, że nie dało się ich zniwelować żadnym liftingiem. Skutek? Marka oficjalnie zaprezentowała drugą odsłonę NX-a.

Nowy Lexus NX: raczej ewolucja niż rewolucja

W przypadku nowego Lexusa NX ciężko mówić o rewolucji stylistycznej. Tak, auto wygląda nieco inaczej, ale tylko nieco. Nie ma to drastycznej zmiany - bardzo podobnie prezentują się reflektory i pas przedni - otrzymał może nieco inaczej ukształtowany grill. Serię analogicznych elementów inżynierowie wykorzystali również podczas projektowania bocznej czy tylnej części nadwozia. Czy to oznacza, że druga generacja jest więcej niż inspirowana pierwszą? Zdaniem Japończyków nie. Ci deklarują bowiem, że w NX-ie zmieniło się aż 95 proc. wszystkich części.

Nowy Lexus NX Nowy Lexus NX. Wygląda jak stary, ale jest nowy i ma plug-ina

Lexus NX drugiej generacji z kokpitem Tazuna

Nowy NX jest pierwszym Lexusem wyposażonym w konsolę centralną opracowaną zgodnie z koncepcją Tazuna. Co to oznacza? Rozmieszczenie przełączników i ekranów zoptymalizowane zgodnie z założeniem „ręce na kierownicy, oczy patrzą na drogę”. Poza tym Japończycy postawili na zupełnie nowy system multimediów z asystentem głosowym Hey Lexus oraz system Lexus Safety System + trzeciej generacji.

Nowy Lexus NX z pierwszą hybrydą plug-in w gamie marki!

Nowy Lexus NX będzie bez wątpienia ważnym modelem w portfolio marki. Właśnie dlatego to pod jego maską zadebiutuje w gamie marki hybryda plug-in. A to nie koniec. Hybrydowy Lexus NX 350h otrzyma napęd czwartej generacji - a to oznacza o 22 proc. wyższą moc (242 KM) i 10 proc. niższą emisję szkodliwych związków. Poza tym w ofercie pojawi się też m.in. model NX 350 napędzany 2.4-litrowy, doładowanym benzyniakiem o mocy 279 koni (430 Nm) oraz NX 250 napędzany 2.5-litrowym, wolnossącym silnikiem o mocy 199 KM.

Nowy Lexus NX Nowy Lexus NX. Wygląda jak stary, ale jest nowy i ma plug-ina

Lexus NX 450h+ to pierwsza hybryda plug-in Lexusa. Układ napędowy składa się z 4-cylindrowego, 2.5-litrowego benzyniaka, silników elektrycznych i baterii 19,1 kWh. W sumie daje to moc 306 koni mechanicznych oraz możliwość osiągnięcia pierwszej setki w nieco ponad 6 sek. Zasięg elektryczny Lexusa NX 450h+ to 63 km (prędkość maksymalna 135 km/h). Emisja CO2 utrzymuje się poniżej 40 g/km.

Lexus NX, platforma GA-K i lepszy napęd AWD

Nowy Lexus NX powstał na platformie GA-K. A to oznaczało nie tylko poprawioną konstrukcję zawieszenia, ale i usprawniony napęd na cztery koła. Warianty czysto benzynowe są dostępne tylko z rozwiązaniem AWD. W przypadku hybryd sprawność systemu E-Four została dopracowana w taki sposób, że możliwa jest ciągła praca silnika elektrycznego napędzającego tylne koła - a to poprawia poziom trakcji i stabilność auta.