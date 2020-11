Toyota Camry 2021 - lifting topowego sedana z Japonii

Jak wygląda nowa Toyota Camry?

Toyota Camry po liftingu ma nowy przedni zderzak oraz nowy projekt górnego i dolnego grilla. Do wyboru są nowe aluminiowe felgi o średnicy 17" i 18". W odświeżonym wnętrzu zwraca uwagę nowy, szybciej reagujący na dotyk, 9-calowy ekran na konsoli centralnej. Jest zamontowany wyżej niż dotychczas. Do ekranu zostały dodane mechaniczne przyciski.

Toyota Camry: jaki silnik w wersji poliftingowej?

Toyota Camry 2021 ma napęd hybrydowy o mocy 218 KM, oparty na silniku benzynowym o pojemności 2,5 litra. Przyspieszenie do 100 km/h trwa 8,3 sekundy. Prędkość maksymalna to 180 km/h. Średnie spalanie hybrydy w Camry to 4,3 litra paliwa.





Toyota Camry 2021: nowe multimedia i systemy bezpieczeństwa

Zaktualizowany system multimedialny otrzymał szybsze oprogramowanie oraz integrację ze smartfonami za pośrednictwem Apple CarPlay i Android Auto. Toyota Camry 2021 to też nowa wersja pakietu Toyota Safety Sense 2.5. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia otrzymał nowe funkcje, w tym system wykrywania pieszych i rowerzystów, system zapobiegania zderzeniu czołowemu, wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia oraz układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach. Camry otrzymuje także system redukcji prędkości na zakrętach.

Kiedy lifting Toyoty Camry?

Nowa Toyota Camry trafi do sprzedaży w Europie w połowie roku 2021. Samochód będzie jak dotychczas oferowany wyłącznie z napędem hybrydowym.

Źródło: Materiały prasowe Toyota