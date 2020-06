Bez wątpienia mocną zaletą nowego Citroena C4 jest design. Projektanci najwyraźniej nie mogli się zdecydować - albo postawili na nagromadzenie tych elementów, które z punktu widzenia obecnych w Europie kierowców są najbardziej atrakcyjne. Co to oznacza? Tak, C4 to kompakt. Nie ma jednak klasycznej bryły hatchbacka. Bardziej przypomina sportowe SUV-y pokroju Audi A3 Sportback. Poza tym niczym crossover posiada duży prześwit i muskularne nadwozie.

Nowy Citroen C4 i e-C4 - sportowy SUV z… dużą kabiną!

Citroenowi C4 i Citroenowi e-C4 nie da się odmówić nowoczesnego charakteru. Prezentuje się świeżo i ma masę atrakcyjnych akcentów. Wystarczy wspomnieć chociażby o efektownych lampach z przodu i z tyłu oraz o przetłoczeniach na masce. Co z kabiną pasażerską? Konsola jest zaawansowana, ale minimalistyczna. Prezentuje się elegancko, ale ta elegancja ukrywa się w prostocie. W oczy rzucają się m.in. fotele - fakturą materiału przypominającą te znane z C4 Cactusa.





Citroen C4, Citroen e-C4 Nowy Citroen C4 i e-C4 - kompakt w stylu SUV-a!

Francuzi wyposażyli nowego Citroena C4 w... przestrzeń. rozstaw osi sięga 2,76 metra. A to jeden z najlepszych wyników w klasie, który przekłada się na wystarczającą ilość miejsca w pierwszym i drugim rzędzie foteli. Bagażnik mieści w ustawieniu bazowym 380 litrów. Identycznym wynikiem może się pochwalić m.in. Volkswagen Golf. Poza tym Citroen zastosował np. wysuwaną podstawkę pod tablet oraz wyposażył auto w komfortowe resorowanie znane z modelu C5 Aircross.

Nowy Citroen C4 i e-C4 - wersje napędowe:

benzynowe: 100, 130, 155 KM

diesle: 110, 130 KM

elektryczna: 136 KM

Citroen e-C4 przyspiesza do pierwszej setki w 9,7 sekundy. Dodatkowo auto może osiągnąć nawet 150 km/h. Zasięg? Francuzi chcą wyposażyć model w baterię o pojemności 50 kWh. To oznacza, że według badania wykonanego w zgodzie z cyklem WLTP, samochód pokona na jednym ładowaniu nawet 350 kilometrów. Citroen zacznie zbierać zamówienia na nowego C4 jeszcze w te wakacje. Pierwsze dostawy są zaplanowane na koniec roku 2020.