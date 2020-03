Nowe Audi A3 - premiera czwartej generacji luksusowego kompaktu

Stylizacja nowego Audi A3 jest świeża, ale z całą pewnością nie szokująca. Prezentuje bowiem wszystkie te akcenty, do których Niemcy zdążyli nad już przyzwyczaić. Bardzo mocno stawia na linię geometrycznego klina znaną chociażby z nowego A1, poza tym kadzie duży nacisk na ogromnych rozmiarów rozwrzeszczany grill w stylu Q-siódemki i oczywiście delikatną, aczkolwiek podkreśloną przez lampy z pionowymi światełkami linię tyłu w stylu klasycznej Q-trójki. Nadwozie auta jest o 3 cm dłuższe i szersze. Identyczny pozostał jednak rozstaw osi - nadal ma tak samo jak w poprzedniku 2,64 metra.

Nowe Audi A3 - co z przemianą wnętrza?

Na chwilę dłuższej uwagi zasługuje kabina pasażerska. Tak, Audi miesza w niej elementy znane z innych aut, nie przenosi jednak żadnej konsoli w sposób bezpośredni. Skutek? Po bokach elektronicznych zegarów (które mogą mieć nawet 12,3 cala!) pojawiają się sporej wielkości wloty powietrza, sterowanie światłami ma panel przeniesiony zdecydowanie wyżej - zaraz obok koła kierownicy, ekran multimedialny o przekątnej 10,1 cala jest otoczony serią ostrych linii, a panel klimatyzacji za sprawą dużych przycisków stał się bardziej funkcjonalny i przejrzysty.

Ciekawostki? Do produkcji tapicerki będą wykorzystywane materiały pochodzące z recyklingu plastikowych butelek PET. Bagażnik? Nowe Audi A3 zabierze na pokład od 380 do 1200 litrów bagażu. To bardzo dobry wynik w segmencie C. Nowe Audi A3 raczej nie przyniesie wielkiego zaskoczenia w kwestii palety silnikowej. Tą powinien otworzyć silnik 1.5 TFSI o mocy 150 koni mechanicznych - występujący w wersji klasyczne, jak i mild hybrid. Poza tym kompakt będzie oferowany z motorem 2.0 TDI - moc 116 lub 150 KM. Z czasem gama z pewnością rozszerzy się o mocniejsze benzyniaki (wersja S3 i być może RS3) oraz napęd na cztery koła.