Nowa Toyota Land Cruiser 300 - silnik V6 i elektryk

Już wkrótce zakończy się produkcja Land Cruisera 200 V8. Jego miejsce zajmie nowy model. Teraz dziennikarze magazynu Best Car Web udostępniają nieco szczegółów dotyczących nowej konstrukcji. Według ich informacji podstawą do budowy nowej terenówki stała się platforma TNGA. A jako że ta była tworzona z myślą o napędach hybrydowych, silnik spalinowo-elektryczny powoli staje się pewnikiem. Land Crusier 300 może otrzymać e-jednostkę opartą na benzynowej V-szóstce.

Nowy Land Cruiser - hybrydowe V6 z mocą 359 koni?

Jednostka V8 z pewnością dużo lepiej wpisywała się w DNA Toyoty na bezdroża. Silnik V6 nie oznacza jednak zmiany na gorsze. Szczególnie że Land Crusier 300 może otrzymać ten sam napęd co Lexus LC 500h i LS 500h. A to oznacza połączenie potencjały agregatu elektrycznego i 3,6-litrowego benzyniaka. Napęd będzie oczywiście przenoszony na cztery koła. Jeżeli inżynierowie nie wprowadzą zmian do jednostki, ta powinna zaoferować nawet 359 koni mechanicznych.

reklama reklama



Dziennikarze magazynu Best Car Web wypowiedzieli się też na temat prawdopodobnych rozmiarów nowej Toyoty Land Crusier 300. Auto powinno mieć długość identyczną jak obecna wersja - to oznacza 4950 mm. Szerokość wzrośnie o 10 mm do 1980 mm, a wysokość zmaleje o 10 mm do 1870 mm. W kabinie pasażerskiej terenówki zmieści się od 5 do 8 osób - w dwóch lub trzech rzędach.