Nowe Audi Q3 Sportback - trochę SUV, a trochę coupe!

Niemcy doskonale wiedzą o tym, że przyszłością na rynku motoryzacyjnym są SUV-y. Dlatego już dziś rozszerzają ofertę w tym segmencie. Audi Q3 Sportback jest absolutną nowością - Niemcy do tej pory nie mieli w swojej ofercie kompaktowego modelu ze zwiększonym prześwitem, który otrzymał nadwozie stylizowane na coupe. Zalety? Auto bez wątpienia jest muskularne, nowoczesne i rzuca się w oczy. Prezentuje się trochę jak miniaturowa wersja modelu Q8 - a to bez wątpienia dobre dla tego pojazdu skojarzenie.

Z punktu widzenia pasażerów w Audi Q3 Sportback szczególnego znaczenia nabierają trzy fakty. Po pierwsze choć linia dachu opada ku tyłowi, to w żaden sposób nie ogranicza przestrzeni nad głowami dla pasażerów drugiego rzędu foteli. Po drugie przestrzeń załadunkowa ma pojemność wynoszącą od 530 do 1400 litrów. Po trzecie konsola centralna składa się z dwóch wyświetlaczy. W miejscu klasycznych zegarów pojawia się ekran o przekątnej 10,25 cala. Drugi ma 10 lub 12 cala i służy do sterowania pokładowymi multimediami.

Nowe Audi Q3 Sportback - 150 lub 230 koni mechanicznych na początek!

W pierwszej fazie sprzedaży nowe Audi Q3 Sportback będzie konfigurowane w dwóch wersjach napędowych. Paletę otworzy model 35 TDI napędzany 150-konnym dieslem o pojemności 2-litrów - przyspieszenie do pierwszej setki w 9,3 sekundy. Po stronie motorów benzynowych Niemcy zaoferują wariant 45 TFSI. W tym przypadku jednostka również ma 2 litry pojemności, dysponuje jednak mocą oscylującą w granicy 230 koni mechanicznych - przyspieszenie do pierwszej setki w 6,5 sekundy. Obydwa warianty będą standardowo wyposażane w 7-biegową przekładnię automatyczną.

Nowe Audi Q3 Sportback pojawi się w salonach sprzedaży na jesieni. W okolicy rynkowej premiery Niemcy z całą pewnością opublikują oficjalny cennik modelu.