Ford Puma oficjalnie zaprezentowany. To technologiczny crossover!

Nowy Ford Puma ma niezwykle sympatyczną twarz, ale jednocześnie prezentuje się muskularnie. Mocne wybrzuszenia na linii przednich świateł oraz tylnych nadkoli nadają niewielkiemu nadwoziu charakteru i sprawiają, że model powinien wyróżniać się na tle niewielkich crossoverów. Sporych rozmiarów przedni grill sprawia, że auto jest optycznie powiększane. Z tyłu masywności Pumie nadaje niewielka szyba w klapie bagażnika oraz wysoko zarysowany zderzak.

Co z kabiną pasażerską nowego Forda Puma? Deska rozdzielcza nie powinna stanowić wielkiego zaskoczenia dla wszystkich tych kierowców, którzy znają wnętrze np. nowej Fiesty. Rozwiązania są identyczne. Podobna będzie prawdopodobnie też jakość materiałów wykończeniowych oraz spasowania. Bardzo dużą zaletą wnętrza Forda Pumy jest pojemność bagażnika. Głęboki kufer z inteligentnie zaplanowaną podłogą jest w stanie pomieścić nawet 456 litrów bagażu. Co ciekawe, Amerykanie chcą wyposażyć go w... korek spustowy! Tak żeby dało się go łatwiej umyć.

Nowy Ford Puma - technologia ważnym aspektem!

Ford zapewnia, że nowa Puma stanie się idealnym autem rodzinnym nie tylko z uwagi na wygląd i funkcjonalność kabiny pasażerskiej. Ważnym aspektem będzie technologia. Bo mały crossover obok systemu wykrywającego pieszych i awaryjnego hamowania będzie mógł zostać wyposażony np. w rozwiązanie CoPilot360. To nic innego jak prosty układ autonomiczny, który może samodzielnie prowadzić pojazd w korku. Poza tym Ford zapowiada kamerę 180 stopni (pierwszą w tym segmencie rynku!), system multimedialny z ekranem dotykowym o wielkości 8 cali, system audio posiadający aż 10 głośników, a nawet fotele z funkcją masażu.

Podstawę palety silnikowej nowego Forda Pumy będzie stanowić motor 1.0 EcoBoost. 3-cylindrowy benzyniak o mocy na poziomie 125 lub 155 koni mechanicznych ma zostać sparowany z 48-woltowym układem typu mild hybrid. Jeżeli chodzi o przeniesienie napędu, to będzie się odbywać wyłącznie w oparciu o przednią oś. Nowy Ford Puma będzie produkowany w fabryce amerykańskiej marki w Rumunii. Samochód powinien trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku.