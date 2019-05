Nowy Opel Corsa - sprzedaż już latem!

Choć Opel Corsa jest rozsądnym hatchbackiem segmentu B, auto musi być przygotowane na każde warunki pogodowe. Aby sprawdzić jak samochód reaguje na mróz, Niemcy zabrali kilka egzemplarzy testowych do mroźnej Laponii. Tam inżynierowie przyglądają się temu jak w 30-stopniowym mrozie zachowuje się nowa baza technologiczna. Podczas przejazdów kontrolowane są reakcje zawieszenia, zespołów napędowych, elektroniki i oświetlenia.

reklama reklama



Nowy Opel Corsa - odporny na fale elektromagnetyczne?

Testy zimowe nie wyczerpują końcówki programu badawczego. Testowe Corsy są bowiem eksploatowane też w Dudenhofen w Niemczech. W centrum inżynierowie sprawdzają nastawy zawieszenia i konfigurują je w taki sposób, aby zachować równowagę między właściwościami jezdnymi a komfortem. Bardzo ciekawym elementem testów nowego Opla Corsy są eksperymenty prowadzone w laboratorium EMC w Russelsheim. Tam Niemcy sprawdzają jak bardzo nowy hatchback segmentu B jest odporny na działanie fal elektromagnetycznych.

Testy prowadzone w Szwecji i Niemczech to już ostatnia prosta dla nowej Corsy. Opel planuje bowiem rozpoczęcie sprzedaży modelu jeszcze latem tego roku. Dzięki temu pierwsze egzemplarze auta mogłyby trafić do nowych właścicieli na jesieni. Corsa jest jednym z ważniejszych modeli w gamie Opla. Model jest sprzedawany od 1982 roku i do tej pory znalazł aż 13,6 miliona nabywców na całym świecie!