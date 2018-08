Opłaty za wjazd do centrum – Bruksela, Madryt, Lizbona, Mediolan, Sztokholm

Opłaty za wjazd do centrum – Belgia, Bruksela

Strefa niskiej emisji w Brukseli działa od 1 stycznia br., ale pierwsze pomysły na jej wprowadzenie pojawiły się niemal 10 lat temu. Początkowo rząd pozwolił na wprowadzenie strefy w czasie wysokich poziomów zanieczyszczenia powietrza. Rządzący stolicą Belgii mają ambitne plany rozwoju elektromobilności w swoim mieście. Do 2030 roku wszystkie autobusy mają być elektryczne, a na mapie miasta pojawi się łącznie do 600 punktów ładownia samochodów elektrycznych.

Strefa niskiej emisji obowiązuje przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, a kontrolowana będzie przez system kamer w mieście. Bruksela walczy ze spalinami. Od tego roku auta z silnikiem diesla wyprodukowane przed 1997 rokiem oraz niespełniające normy spalin Euro 2 nie wjadą do centrum. Zakaz dotyczy kierowców pojazdów o masie do 3,5 tony. Wkrótce, zakaz wjazdu zacznie obejmować pojazdy powyżej 7,5 ton, które dowożą towarów do sklepów.

reklama reklama

Za złamanie zakazu wjazdu grozi kara od 150 do nawet 350 euro.

Opłaty za wjazd do centrum – Hiszpania, Madryt

Madryt także chce ograniczyć ruch miejski na swoich ulicach. Od 3 lat władze miasta stopniowo zmniejszają udział prywatnych samochodów w mieście, utrudniając życie kierowcom – to tzw. pozytywna dyskryminacja. Podwyższanie opłat parkingowych, coraz częściej występująca strefa bez samochodu, zmuszają kierowców do zmienienia używanego środka transportu na komunikacje miejską. Pomysły na ograniczenia ruchu w mieście należą głównie do mieszkańców, którzy widzą w tym możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy, np. w branży gastronomicznej. Planuje się by Madryt był miastem dla pieszych, a nie dla kierowców.

Wjazd do stref ekologicznych będzie przewidziany tylko dla mieszkańców tej strefy. Dla osób spoza strefy, wjazd będzie możliwy tylko pod warunkiem zarezerwowania sobie miejsca na jednym z trzynastu parkingów w mieście. Zakaz nie obowiązuje motocyklistów wjeżdżających pomiędzy 7 rano a 22.00 oraz pojazdów dostawczych w godz. 10-13.

Za złamanie zakazu, przewidziana jest kara 90 euro.

Opłaty za wjazd do centrum – Portugalia, Lizbona

W gorącej stolicy Portugalii wprowadzono przepis zakazujący wjazdu samochodom wyprodukowanym później niż 1992 roku wjazdu do centrum w dni powszednie. Bardziej rygorystyczne przepisy dotyczą taksówek (starszych niż z 1996 r.) oraz autobusów miejskich (nie starszych niż z 2000 r.). Troskę o czyste powietrze widać także u władz miasta, którzy wymienili swoją całą flotę na samochody elektryczne za 3,2 mln euro (według urzędników roczna oszczędność na paliwie wyniosła ok. 180 tys. euro).