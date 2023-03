Jeep Avenger. Cena wersji benzynowej i elektrycznej w Polsce jest znana!

Jeep Avenger to pierwszy w historii Jeep z Polski!

Jeep atakuje nowy segment rynku. Avenger to crossover segmentu B. I choć to popularna część rynku europejskiego, a do tego model ma naprawdę efektowny wygląd, są jeszcze dwie informacje, które w przypadku tego Jeepa są szczególnie ważne z polskiego punktu widzenia. Po pierwsze auto będzie składane w naszym kraju. Wybrana została tyska fabryka! Po drugie na naszym rynku poza elektrykiem zaoferowana będzie też wersja napędzana silnikiem benzynowym.

Jeep Avenger – dane techniczne:

Jeep Avenger wymiary:

długość – 4048 mm

szerokość – 1776 mm

wysokość – 1534 mm

rozstaw osi – 2557 mm

zwis przedni – 822 mm

zwis tylny – 705 mm

średnica zawracania – 10,5 m

Jeep Avenger 1.2 GSE T3:

doładowany benzyniak z bezpośrednim wtryskiem paliwa

1199 cm3 pojemności, 3 cylindry

moc 100 KM, moment obrotowy 205 Nm

napęd FWD, 6-biegowa skrzynia manualna

sprint 0 - 100 km/h w 10,6 sek., prędkość maksymalna 184 km/h

średnie spalanie 5,5 - 5,6 l/100 km

masa własna 1187 kg, pojemność bagażnika 380 litrów

zbiornik paliwa o pojemności 44 litrów

Jeep Avenger eMotor:

napęd FWD, 1-biegowa skrzynia

moc 156 KM, moment obrotowy 260 Nm

przyspieszenie 0 - 50 km/h w 3,1 sek., 0 - 100 km/h w 9,0 sek.

prędkość maksymalna 150 km/h

pojemność akumulatora brutto – 54 kWh

pojemność akumulatora netto – 51 kWh

zasięg WLTP – 550 km (miasto), 404 km (cykl mieszany)

ładowanie 11 kW w 5,5 h od 0 do 100 proc. pojemności akumulatora

ładowanie DC w 24 minuty od 20 do 80 proc. pojemności akumulatora

masa własna 1536 kg, pojemność bagażnika 355 litrów

Jeep Avenger 1.2 GSE T3 – cennik:

Benzynowy Jeep Avenger będzie oferowany tylko na kilku rynkach w Europie, w tym w Polsce. Auto będzie sprzedawane w jednej konfiguracji. 1.2-litrowy, 3-cylindrowy benzyniak o mocy 100 koni mechanicznych zostanie sparowany z napędem na przednie koła i 6-biegową skrzynią manualną. Jeepa Avengera 1.2 GSE T3 można już zamawiać. Pierwsze egzemplarze dotrą do klientów już za kilka tygodni.

Avenger – 99 900 zł

Longitude – 109 000 zł

Altitude – 118 300 zł

Summit – 132 300 zł

Jeep Avenger eMotor – cennik:

Cennik Jeepa Avengera napędzanego silnikiem elektrycznym wystartuje od 174 tys. zł. Model jest dostępny w salonach, tyle że na razie kierowcy mają jedynie możliwość składania zamówień. Pierwsze egzemplarze zostaną dostarczone klientom późną wiosną.