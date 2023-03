Nowy Prius PHEV to najszybszy Prius w historii!

Toyota Prius piątej generacji debiutuje w Europie wyłącznie z napędem plug-in hybrid. Zasięg w trybie EV wynosi od 72 do 86 km wg badania prowadzonego w zgodzie z normą WLTP. A możliwość ładowania baterii z gniazdka to dopiero pierwsza z dobrych informacji. Druga jest taka, że najbardziej dynamiczny model w historii Priusa. Auto o mocy 223 KM rozpędza się od 0 do 100 km/h w 6,7 s.

Ile kosztuje nowa Toyota Prius? Ile kosztuje nowa Toyota Prius? Cennik PHEV-a startuje od 199 900 zł Materiały prasowe Toyota

Napęd hybrydowy plug-in i platforma nowej Toyoty Prius

Napęd hybrydowy piątej generacji nowego Priusa PHEV zaprojektowano w technologii TNGA. Jego konstrukcja opiera się na 152-konnym silniku benzynowym 2.0 oraz elektrycznym silniku o mocy 163 KM, zasilanym nową, bardziej pojemną baterią litowo-jonową 13,6 kWh. Ta czerpie energię z trzech źródeł – zewnętrznego zasilania z sieci energetycznej, hamowania rekuperacyjnego oraz solarnego dachu. Ładowanie do pełna przy użyciu ładowarki 3,5 kW trwa 4 godziny.

Ważne Nowy model został zaprojektowany na platformie GA-C w udoskonalonej architekturze TNGA drugiej generacji, lżejszej i sztywniejszej od poprzedniej.

Ile kosztuje nowa Toyota Prius? Wersja Comfort za 199 900 zł

W podstawowej odmianie Comfort nowa Toyota Prius PHEV kosztuje 199 900 zł. Przy tej cenie pojazd jest wyposażony m.in. w systemy bezpieczeństwa czynnego T-MATE z aktualizacjami online, system multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym ekranem dotykowym 12,3 cala, asystentem głosowym i nawigacją online, światła LED, felgi aluminiowe, podgrzewane przednie fotele i elektryczną regulację fotela kierowcy.

Ile kosztuje nowa Toyota Prius? Ile kosztuje nowa Toyota Prius? Cennik PHEV-a startuje od 199 900 zł Materiały prasowe Toyota

Nowa Toyota Prius Prestige. Dopłata za bogatsze wyposażenie

Wersja Prestige w cenie 211 900 zł zawiera m.in. cyfrowe lusterko wsteczne, elektrycznie unoszone drzwi bagażnika, listwy LED w tylnych światłach, większe koła aluminiowe czy podgrzewanie kierownicy. Atutem tej konfiguracji są nowoczesne światła matrycowe w technologii LED z systemem adaptacyjnych świateł drogowych (AHS). Technologia ta nie tylko automatycznie przełącza światła drogowe na mijania, ale reguluje kształt snopa światła w sposób gwarantujący optymalne oświetlenie drogi bez oślepiania kierowców innych pojazdów. Priusa Prestige można dodatkowo doposażyć w panoramiczny szklany dach za 3 500 zł.

Toyota Prius PHEV i wersja Executive z panelem fotowoltaicznym

Cena nowego Priusa Executive wynosi 239 900 zł. W tej konfiguracji model zyskuje m.in. monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni, wentylację przednich foteli i pamięć ustawień fotela kierowcy czy zaawansowanego asystenta parkowania Toyota Teammate. Najwyższą wersję Priusa wyróżnia także dach z panelami fotowoltaicznymi, który może ładować baterię czystą energią i wydłużyć zasięg auta w trybie EV maksymalnie o 8,7 km każdego dnia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Toyota rozpocznie przyjmowanie rezerwacji online na nowego Priusa 27 marca 2023 roku.

Ile kosztuje nowa Toyota Prius? Ile kosztuje nowa Toyota Prius? Cennik PHEV-a startuje od 199 900 zł Materiały prasowe Toyota

Ile kosztuje nowa Toyota Prius? Ile kosztuje nowa Toyota Prius? Cennik PHEV-a startuje od 199 900 zł Materiały prasowe Toyota

Ile kosztuje nowa Toyota Prius? Ile kosztuje nowa Toyota Prius? Cennik PHEV-a startuje od 199 900 zł Materiały prasowe Toyota

Ile kosztuje nowa Toyota Prius? Ile kosztuje nowa Toyota Prius? Cennik PHEV-a startuje od 199 900 zł Materiały prasowe Toyota

Ile kosztuje nowa Toyota Prius? Ile kosztuje nowa Toyota Prius? Cennik PHEV-a startuje od 199 900 zł Materiały prasowe Toyota

Ile kosztuje nowa Toyota Prius? Ile kosztuje nowa Toyota Prius? Cennik PHEV-a startuje od 199 900 zł Materiały prasowe Toyota