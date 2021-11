Green NCAP: Nissan LEAF e+ dostał pięć gwiazdek

Green NCAP: Nissan LEAF e+ został sprawdzony pod kątem czystości powietrza, ale przede wszystkim efektywności energetycznej.

Green NCAP: Nissan LEAF e+ i trzy parametry testowe

Nissan LEAF e+ pojawił się na placu przed instytucją testową Green NCAP. A to musiało zakończyć się serią gruntownych badań ekologiczności japońskiego elektryka. Próby były przeprowadzane zarówno w laboratoriach, jak i warunkach rzeczywistych. Podstawą do ich wyznaczenia stały się rygorystyczne normy dotyczące czystości spalin, emisji gazów cieplarnianych i efektywności energetycznej.

Green NCAP: Nissan LEAF e+ poradził sobie na piątkę!

Maksymalna nota 10 punktów nie powinna dziwić w przypadku czystości spalin i emisji gazów cieplarnianych. Nissan LEAF e+ jest w końcu samochodem elektrycznym. Co jednak z efektywnością energetyczną? Tu japońskiemu kompaktowi zabrakło zaledwie 0,1 punktu do pełnej noty. Inżynierowie zatrudniani przez Green NCAP docenili w aucie inteligentny charakter w pełni elektrycznego układu napędowego z akumulatorem o pojemności 62 kWh i innowacyjny system e-Pedal z funkcją odzyskiwania energii.

Nissan Leaf 62 kWh Test: Nissan Leaf 62 kWh: 217-konny elektryk z dużym zasięgiem

Nissan LEAF e+: co musisz o nim wiedzieć?

Nissan LEAF e+ to topowy wariant napędowy modelu. Auto oferuje 217 koni mechanicznych i 340 Nm momentu obrotowego. W efekcie przyspiesza do pierwszej setki w 6,9 sekundy. Za sprawą akumulatora o pojemności na poziomie 62 kWh Leaf jest w stanie pokonać nawet 385 km na jednym ładowaniu – na taką wartość wskazuje badanie przeprowadzone w zgodzie z normą WLTP. Auto posiada też rozwiązanie e-Pedal umożliwia kierowcy przyspieszanie, zwalnianie i zatrzymywanie za pomocą jednego pedału, a do tego tryby B i ECO.