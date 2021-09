System autonomicznego parkowania. Ford ma pomysł!

System autonomicznego parkowania to przyszłość? Ford jest zdania, że nawet jeżeli tak, to niedaleka. Marka już dziś szerzej mówi o swoim pomyśle.

System autonomicznego parkowania od Forda

Producenci aut stale starają się, by przenieść filmową fikcję do rzeczywistości i samochody niczym serialowy KITT z Knight Ridera mogły samodzielnie jeździć. Przykład Tesli pokazuje, że jest to niedaleka przyszłość. O ile jednak samodzielne prowadzenie auta w trasie daje przyjemność, to parkowanie jest zarezerwowane dla wąskiego grona wielbicieli precyzyjnej jazdy. Ford postanowił coś z tym zrobić.

Zero szkód, zero nerwów

Ford, z racji członkostwa w Niemieckim Stowarzyszeniu Przemysłu Samochodowego, rozpoczął współpracę z firmami odpowiedzialnymi za infrastrukturę oraz przedsiębiorstwami technologicznymi (w tym firmą Bosch). Cel? Chce stworzyć system automatycznego parkowania na parkingach. Samochody miałyby parkować bez udziału kierowcy.

Automated Valet Parking ma wykorzystywać automatyczną skrzynię biegów, elektryczny hamulec postojowy czy elektryczny system wspomagania układu kierowniczego. Oznacza to, że auta mogą stawać bliżej siebie skoro i tak nikt nie będzie wysiadał. Pozwoli to na zaoszczędzenie miejsc parkingowych w galeriach, centrach miast.

Jak to działa?

System umieszczonych na parkingu sensorów Automated Valet Parking ma informować samochód czy i gdzie są wolne miejsca. Następnie kierowca w wyznaczonym miejscu wysiada z auta i dzięki aplikacji FordPass może kontrolować proces parkowania z własnego smartfona.

Dzięki stałej komunikacji samochód - infrastruktura, możliwe jest zapobieganie zderzeniom z innym pojazdem oraz wypadkom z udziałem ludzi. Jeśli system uzna, że pojawiło się zagrożenie, przerywa proces parkowania. Po załatwieniu spraw, za pośrednictwem aplikacji FordPass, kierowca będzie mógł ,,przywołać” samochód we wskazane miejsce. A to oznacza jednoczesny koniec z poszukiwaniem zaparkowanego auta.

Samochód sam się naładuje

Ford ma nadzieję, że na samym parkowaniu się nie skończy i roztacza wizję, w której auto samodzielnie jedzie do stacji ładowania, albo na myjnię. Ponadto kierowca będzie mógł sterować bagażnikiem, umożliwiając kurierom zostawienie w nim przesyłek.

System ma być testowany w laboratorium w Detroit a po raz pierwszy zaprezentowany na targach IAA w Monachium, odbywających się w dniach 6-12 września. Wiadomo już jednak, że Ford i Bosch pracują nad systemem, dzięki któremu auto elektryczne będzie, bez udziału kierowcy, podłączane do stacji ładowania.