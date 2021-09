Yanosik w Android Auto: o krok od pokładowych multimediów

Yanosik w Android Auto zdobył certyfikację Google - na razie dla wersji beta. Kiedy pokładowe multimedia będą ostrzegać przed policją?

Yanosik w Android Auto będzie... bezpłatny!

Początek września to czas dobrej passy dla twórców Yanosika. Ich aplikacja dedykowana Android Auto przeszła certyfikację Google. To oznacza, że beta testerzy będą mogli zacząć korzystać z programu w swoich samochodach. W tym punkcie kluczowe są dwa czynniki. Po pierwsze twórcy zapewniają, że wersja ostateczna będzie dostępna bezpłatnie - identycznie jak aplikacja na telefon. Po drugie zespół pracuje nad tym, aby nie generować większych opóźnień. Wariant dedykowany Apple CarPlay pojawił się blisko 2 lata temu!

Yanosik w Android Auto na razie w wersji beta

Czy to oznacza, że Yanosik już dziś jest dostępny z poziomu samochodowych multimediów dla wszystkich użytkowników Android Auto? Niestety jeszcze nie... Na to trzeba jeszcze chwilę poczekać - do oficjalnej premiery firma chce dopracować część szczegółów związanych z pracą programu.

Cały proces wdrożenia Yanosik w Android Auto wymaga zaangażowania wielu działów, zwłaszcza technicznego. Ograniczenia liczbowe na beta testach są powodem, dla którego nie wszyscy chętni mogą skorzystać z tej opcji, ale gwarantujemy, że w już wkrótce pojawi się wersja dostępna dla wszystkich użytkowników Yanosika - powiedziała Julia Langa, Yanosik.

Jak będzie działać Yanosik w Android Auto?

No dobrze, ale jakie są technologiczne priorytety? Na początek Yanosik chce się skupić na funkcjach, które są dobrze znane wszystkim użytkownikom - mowa o nawigowaniu, informowaniu i zgłaszaniu kontroli. Nowości? Aplikacja na Android Auto ma podawać nazwy ulic wyświetlanych w czasie manewrowania. Poza tym będzie obsługiwana za pomocą Asystenta Google.

Yanosik w Android Auto: certyfikacja w nocy, pierwsze raporty rano

Certyfikacja Google miała miejsce w nocy. Użytkownicy Yanosika doskonale znali jej termin. Właśnie dlatego pierwsze informacje zwrotne od beta testerów zaczęły napływać już rano - jeszcze przed podaniem do wiadomości publicznej oficjalnego komunikatu.