Volkswagen Polo 2021: częściowa autonomia jazdy to nowość!

Volkswagen Polo 2021 jest oferowany z systemem IQ.Drive Travel Assist. Częściowa autonomia jazdy jest nowością w segmencie B.

Volkswagen Polo 2021: drogi, ale i... świetnie wyposażony!

Kilka tygodni temu Niemcy zaprezentowali poliftingową wersję Volkswagena Polo. Hatchback otrzymał listwę LED-ową rozciągniętą między przednimi reflektorami i inne światła w tylnej części nadwozia. Modernizacja jest jednak czymś więcej niż jedynie ugładzeniem pierwszych zmarszczek. Szczególnie że ma również mocny wymiar technologiczny. Przykład? Na standardowe wyposażenie w Polo 2021 składają się m.in. światła Eco LED, cyfrowy zestaw wskaźników zamiast klasycznych zegarów, asystent pasa ruchu czy rozwiązanie App-Connect.

Volkswagen Polo 2021 i IQ.Drive Travel Assist

Volkswagen Polo 2021 może się jednak pochwalić zdecydowanie dłuższą listą innowacji. Szczególnie że to jeden z pierwszych miejskich hatchbacków, które mogą poruszać się częściowo automatycznie za sprawą układu IQ.Drive Travel Assist. Na czym polega jego działanie? Korzystając z aktywnego tempomatu i asystenta pasa ruchu system przejmuje kierowanie, hamowania i przyspieszanie. Co ciekawe, pracuje w zakresie prędkości o 0 do 210 km/h (od 30 km/h w przypadku skrzyni manualnej).

Co potrafi autonomiczne Polo 2021?

IQ.Drive Travel Assist współpracuje też z kamerą czytającą znaki drogowe. To oznacza, że stara się utrzymywać zadaną przez kierowcy prędkość, ale też będzie obniżać ją na odcinkach z ustawionymi ograniczeniami - tak żeby prowadzący nie musiał obawiać się mandatu. Dodatkowo dostępny będzie też układ sprawdzający ukształtowanie drogi czy granice terenu zabudowanego w nawigacji - w ten sposób tempomat będzie mógł regulować prędkość z dużym wyprzedzeniem.

Volkswagen Polo 2021 i autonomia jazdy. Co robi kierowca?

Co w częściowo autonomicznym Volkswagenie Polo 2021 ma zatem robić kierowca? Oczywiście obecność inteligentnej technologii nie zwalnia go z obowiązku obserwowania drogi czy podejmowania ewentualnej reakcji. Dlatego IQ.Drive Travel Assist będzie działać tylko w przypadku, w którym prowadzący będzie trzymał ręce na kierownicy - auto sprawdzi to za pomocą pojemnościowych powierzchni na kole.

Ile kosztuje system IQ.Drive Travel Assist?

IQ.Drive Travel Assist jest dostępny w Volkswagenie Polo 2021 od drugiego poziomu wyposażenia Life. W jego przypadku pakiet wymaga dopłaty wynoszącej 3630 zł. W przypadku modeli Style i R-Line IQ.Drive Travel Assist wpisany został na listę wyposażenia standardowego.