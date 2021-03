5-drzwiowe MINI: ta sama praktyczność, a nowy "look"

5-drzwiowe MINI osiągnęło duży sukces sprzedażowy. Od początku produkcji model wybrało już 500 tysięcy osób. Skąd takie zainteresowanie? Powodów może być kilka. Podstawowy wynika jednak pewnie z praktyczności tego auta. MINI 5d choć zachowuje klasycznie brytyjskie elementy nadwozia i ma prawie ten sam wygląd co mniejszy brat, łączy to wszystko z dwiema parami drzwi, 5-osobową kabiną pasażerską i kufrem o pojemności 278 litrów. To musiało rynkowo chwycić i chwyciło. Warto jednak pamiętać o tym, że model ma już kilka lat. Właśnie dlatego marka postanowiła go teraz odświeżyć.

5-drzwiowe MINI po liftingu 5-drzwiowe MINI po liftingu: diodowy Union Jack w standardzie!

5-drzwiowe MINI po liftingu: czyli co nowego?

Lifting MINI 5-drzwiowego stanie się faktem w marcu roku 2021. Co zmieni modernizacja? Brytyjczycy nie mieli zamiaru w żaden sposób pracować nad praktycznością hatchbacka. Ta pozostanie bez zmian. Zajęli się głównie akcentami stylistycznymi. I tak przód auta skupi się na dwóch wyznacznikach designu MINI - sześciokątnej atrapie chłodnicy i okrągłych reflektorach. Atrapa może być teraz wykonana z czarnego, lakierowanego plastiku. Jeżeli chodzi o światła, to standardowo będą one diodowe. Co więcej, uzupełniono je o światła na złą pogodę (zastępujące reflektory przeciwmgłowe) oraz opcjonalnie mogą korzystać z technologii matrycowej.

Standardowo diodowy w nowym MINI 5-drzwiowym będzie też tzw. Union Jack - mowa o fladze Wielkiej Brytanii wyświetlanej w tylnych światłach auta.

Lifting: 5-drziowe MINI z kilkoma nowymi opcjami

Nowością w gamie 5-drzwiowego MINI po liftingu stanie się lakier nadwozia Rooftop Grey. Metalizowana barwa przypomina nieco odcieniem... gorącą czekoladę. Jako że odwołuje się do charakteru retro, dość dobrze dopełnia wygląd brytyjskiego hatchbacka. Kabina? MINI po liftingu otrzymało nowe przyciski wielofunkcyjne na kierownicy. Poza tym po raz pierwszy w historii modelu kierownica jest opcjonalnie podgrzewana oraz do wyboru są tryby kolorystyki kokpitu.