Nowy Golf R, czyli 320 koni w kompakcie!

Bezapelacyjnie najciekawszym punktem nowego Volkswagena Golfa R jest silnik! 2-litrowy, doładowany benzyniak dostarczy na asfalt moc sięgającą 320 koni mechanicznych. A to jeszcze nie koniec dobrych informacji. Bo mocy asystować będzie wysoki moment obrotowy o wartości 420 Nm. Osiągi? Czteropędny kompakt wyposażony w 7-biegową przekładnię dwusprzęgłową przyspieszy do pierwszej setki w 4,7 sekundy. Prędkość maksymalna ma być elektronicznie ograniczona do 250 km/h.

Co ciekawe, po zamówieniu nowego Golfa R z pakietem R-Performance, prędkość maksymalna wzrośnie do 270 km/h.





Nowy Golf R z Vehicle Dynamics Manager

Golf R to moc, ale Golf R to też technologia. Ciekawą opcją pojawiającą się w tym aucie jest też system Vehicle Dynamics Manager. To komputer sterujący pracą napędu, regulowanych amortyzatorów i elektroniczną blokadą mechanizmu różnicowego. Koordynacja m.in. siły dzielonej między osie i koła pozwala na poprawę osiągów, ale też zapewnienie kierowcy gwarancji precyzyjnego prowadzenia.

Nowy Golf R szybszy od poprzednika na Nürburgring

Niemcy pokładają wielkie nadzieje przed nowym Golfem R. Właśnie dlatego na finałowy etap testów zabrali auto na legendarną Północną Pętlę Nürburgringu. Model okazał się o 17 sekund szybszy na 21-kilometrowym torze niż jego poprzednik. Kiedy najszybszy Golf ujrzy światło dzienne? Oferta nowego Golfa R zostanie przedstawiona już wkrótce.