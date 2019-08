Bazowa wersja Passata w salonach! Ceny od...

Nowy Volkswagen Passat trafił do sprzedaży kilka tygodni temu. Wtedy jednak w salonach pojawiły się przede wszystkim modele napędzane mocniejszymi silnikami i konfigurowane z bogatszymi poziomami wyposażenia (Business i Elegance). Dziś do cennika dołączają zarówno modele bazowe, jak i słabsze wersje silnikowe. A to oznacza mniej więcej tyle, że Passata B8 po liftingu można kupić już za 99 990 złotych. Za tą kwotę kupujący otrzyma wersję sedan napędzaną 1.5-litrowym benzyniakiem TSI EVO o mocy 150 koni mechanicznych.

Nowy Volkswagen Passat Essence będzie wyposażony m.in. w reflektory LED, światła do jazdy dziennej LED, podłokietnik z przodu, multifunkcyjną i obszytą skórą kierownicę, bezkluczykowe uruchamianie pojazdu, tempomat oraz system wykrywający zmęczenie kierowcy, PreCrash Front, Front Assis czy Multicolision Brake. Volkswagen Passat po liftingu w wersji Essence występuje w dwóch wersjach silnikowych. Auto można skonfigurować z 1.5-litrowym silnikiem TSI EVO (manual i DSG) oraz 150-konnym dieslem 2.0 TDI EVO (DSG).

Nowy Volkswagen Passat - cennik modelu: