Facelifting Hyundaia i20 – polski cennik

Jak można poznać poliftingowego Hyundaia i20? Odpowiedź brzmi: po zmienionych tylnych lampach i przeniesionej tablicy rejestracyjnej na klapę bagażnika. Hyundai przeprojektował również przedni i tylny zderzak, a grill otrzymał nowe wykończenie kojarzące się z nowatorsko wyglądającym Hyundaiem Kona. Na zewnątrz odświeżonego i20 poznamy jeszcze po nowych wzorach 15 lub 16-calowych felg aluminiowych oraz dachem pomalowanym na czarno w najbogatszej wersji (opcja dostępna od listopada).

Wyposażenie – Hyundai i20 FL

Podstawowe wyposażenie Classic jest propozycją głównie dla flot. Znajdziemy w nim m.in. sześć poduszek powietrznych, przednie sterowane szyby i standardowe systemy bezpieczeństwa. Niestety w wersji Calssic brakuje klimatyzacji, którą można dokupić za 2500 zł. My zdecydowanie polecamy wersję oczko wyżej, czyli Classic Plus. Seryjnie znajdziemy w niej klimatyzację manualną, sterowanie z kierownicy, elektrycznie regulowane lusterka, radio z ekranem plus USB, klamki w kolorze nadwozia. Po liftingu Hyundai wprowadził do oferty i20 nową wersję wyposażenie, pozycjonowaną idealnie po środku – nazwaną Launch. Z ważniejszych rzeczy dostępnych seryjnie w tej odmianie można wymienić radio z 7-calowym ekranem i systemem Bluetooth. Wyższe wersje Comfort i Premium oferują: tylne czujniki parkowania, tempomat, podgrzewaną kierownicę, system ostrzegający o niezamierzonej zmianie ruchu, światła dziennie LED, tylne światła LED, klimatyzację automatyczną, elektrochromatyczne lusterko.

Silniki – Hyundai i20 FL

Gama silnikowa na polskim rynku ogranicza się jedynie do dwóch odmian benzynowych. Pierwszy to wolnossący 1.2 MPI dostępny z dwoma wariantami mocy – 75 i 84 KM. Drugi to mniejszy 1.0 T-GDi, choć z turbodoładowaniem. W efekcie ma aż 100 KM i jest opcjonalnie dostępny z 7-biegową biegową skrzynią dwusprzęgłową 7DCT.

Hyundai obecnie oferuje rabat w wysokości 3000 zł do wszystkich wersji i 2000 zł za odkup dotychczasowego samochodu. W skład oferty wchodzi też promocyjne finansowanie.

Promocyjny cennik – Hyundai i20 FL