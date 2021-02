Bo to jednym słowem... mistrz!

O sukcesach Janusza Kuliga można byłoby opowiadać godzinami. Trzykrotnie zdobył tytuł rajdowego mistrza Polski, dwukrotnie został wicemistrzem. Świetnie radził sobie też poza granicami kraju. W latach 1998 i 1999 został mistrzem Europy centralnej w rajdach, roku 2002 wywalczył tytuł rajdowego wicemistrza Europy, a w roku 2001 stał się mistrzem w zawodach rozgrywanych na Słowacji. I lista mogłaby być zdecydowanie dłuższa, gdyby nie 13 lutego 2004 roku. To wtedy Janusz Kulig wjechał swoim Fiatem Stilo wprost pod pociąg pospieszny relacji Zielona Góra - Przemyśl. W wyniku obrażeń odniesionych w czasie zderzenia zginął.

Janusz Kulig Janusz Kulig: minęło 17 lat, pamiętamy! Czyli film o polskim mistrzu

Janusz Kulig - historia, która została przerwana 17 lat temu

Tragiczny wypadek w Rzezawie miał miejsce blisko 17 lat temu. Motowizja postanowiła zatem przypomnieć historię jednego z najwybitniejszych i jednocześnie najpopularniejszych kierowców w polskiej historii rajdów. Dlatego przygotowała film pt. "Kulig - niedokończony rajd" opowiadający nie tylko o wybitnym mistrzu kierownicy, ale też o jego wielkiej skromności i otwartości. W tle dokumentu widzowie będą mogli przyjrzeć się m.in. złotej erze polskich rajdów oraz jej wybitnym reprezentantom.





Pamięć o Januszu Kuligu nadal jest żywa. Dowód? Na rajdach wciąż pojawiają się banery z hasłem „Janusz Kulig pamiętamy".

Janusz Kulig: bo pamięć kibiców nie umiera!

Janusz Kulig to bez dwóch zdań jeden z najwybitniejszych i najpopularniejszych polskich kierowców rajdowych w historii. Jego talent, ale także osobowość, przyciągała dziesiątki tysięcy kibiców na trasach oraz podczas emisji odcinków specjalnych z nim w roli głównej. Wielu z nich po dziś dzień pamięta jego największe wyczyny i zastanawia się, co by było, gdyby dalej był z nami. Z tego powodu chcemy przypomnieć historię tej wspaniałej postaci w najlepszy możliwy sposób - filmem „Kulig - niedokończony rajd”, zrealizowanym przez mojego przyjaciela, znakomitego polskiego dziennikarza motoryzacyjnego Wojciecha Majewskiego - mówi Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.

Premierowa emisja filmu "Kulig - niedokończony rajd" nie otrzymała przypadkowej daty. Została zaplanowana na 13 lutego 2021 roku, czyli w 17 rocznicę śmierci kierowcy. Dokument będzie można zobaczyć na antenie Motowizji w godzinach 11:30, 15:05 oraz 20:30.

"Kulig - niedokończony rajd" - Motowizja: