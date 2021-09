Bezpieczna droga do szkoły: policja kontroluje autobusy

Bezpieczna droga do szkoły, czyli wystartowała akcja Inspekcji Transportu Drogowego. Inspektorzy sprawdzają stan technicznych autobusów szkolnych.

Bezpieczna droga do szkoły, czyli kontrole autobusów i kierowców

Wrzesień to okres wytężonej pracy dla Inspekcji Transportu Drogowego. Inspektorzy co roku startują bowiem z szeroko zakrojoną akcją kontrolowania autobusów szkolnych. Sprawdzają jednak nie tylko ich kondycję techniczną, ale również trzeźwość oraz uprawnienia kierowców. GITD zapewnia, że sposób kontrolowania autobusów jest zaplanowany w taki sposób, aby jednocześnie nie utrudniać dzieciom dojazdu na lekcje. Jednocześnie inspektorzy czekają na sygnały od rodziców, nauczycieli czy dyrektorów szkół. To na ich wniosek odbywają się kontrole.

Bezpieczna droga do szkoły: w roku 2020 78 autobusów wypadło z dróg!

We wrześniu 2020 roku inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego skontrolowali 1346 autobusów szkolnych. Kontrole zakończyły się w 78 przypadkach zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych, z tego w 33 przypadkach pojazdy były w tak złym stanie, że nie zostały dopuszczone do dalszej jazdy. Liczba stwierdzonych wówczas nieprawidłowości była niższa niż rok wcześniej - stwierdził Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Krokodyl Tirek. To nie żart. To akcja dla najmłodszych

Bezpieczna droga do szkoły to nie jedyna akcja prowadzona przez GITD we wrześniu. Inspektorzy prowadzą też bowiem działania edukacyjne. W ramach „Bezpiecznej Szkoły Krokodylka Tirka” inspekcja prowadzi zajęcia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.