Zniżki na autostradach. Dla kogo?

Do końca września kierowcy mogą korzystać ze zniżek za przejazd autostradami. Warunkiem jest zarejestrowanie w systemie e-TOLL.

viaTOLL a e-TOLL: okres przejściowy

Dotychczasowy system poboru opłat viaTOLL przestaje funkcjonować. Do końca września 2021 roku całkowicie zastąpi go e-TOLL. Krajowa Administracja Skarbowa stara się zachęcić kierowców do szybszej rejestracji w systemie. Proponuje zatem zniżki, które obowiązują do końca okresu przejściowego.

Zniżki na autostradach są znaczące. Cena spada o 25 proc.!

,,Przygotowaliśmy kolejny pakiet ułatwień i zachęt dla przewoźników, którzy zmieniają system viaTOLL na e-TOLL. Przewoźnikom korzystającym z e-TOLL zapewnimy w okresie przejściowym niższe o 25 proc. stawki opłat za przejazd” - informuje szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

Ułatwienia będą możliwe również dla kierowców autokarów i pojazdów przewożących towary wrażliwe. ,,W wyjątkowych, określonych w ustawie sytuacjach (m.in. gdy pojazd uczestniczy w akcji ratowniczej; jest używany do przewozów żywych zwierząt, mleka, lekarstw, towarów niebezpiecznych, betonu, odpadów komunalnych oraz w przypadku autobusów przewożących pasażerów) użytkownicy będą mogli opłacić przejazd bez przekazywania danych do systemu i kontynuować go bez działającego urządzenia, podając deklarowaną trasę przejazdu. Możliwość kontynuowania przejazdu bez konieczności zjechania z drogi płatnej np. na najbliższy parking, a następnie opłacenie przejazdu w ciągu 3 dni od jego zakończenia będzie dostępna jeszcze we wrześniu - podaje w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Dla kogo jest e-TOLL?

Rejestracja i korzystanie z systemu e-TOLL jest konieczne dla użytkowników pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej wyższej niż 3.5 tony oraz dla użytkowników autobusów (niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej), poruszających się po drogach płatnych. W systemie można zarejestrować się na stronie etoll.gov.pl i wybrać tam urządzenie, które przekazywać będzie do systemu dane geolokalizacyjne. Możliwe będzie skorzystanie z aplikacji e-TOLL PL, urządzeń typu OBU lub ZSL, które będą oferowane przez zewnętrznych dostawców. Ministerstwo Finansów zachęca również do kontaktu z infolinią e-TOLL, która udziela informacji na pytania użytkowników zamieniających viaTOLL na e-TOLL.