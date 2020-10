Ilu pieszych ginie na drogach? Najwięcej w całej UE!

Ilu pieszych ginie na drogach? Zdecydowanie za dużo

Sytuacja dla pieszych na polskich drogach nie jest najlepsza. Tak naprawdę od momentu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej nie było roku, w którym nie mielibyśmy najgorszych statystyk dotyczących śmiertelności pieszych. Tak, ilość przypadków maleje. W roku 2007 na drogach zginęło 1951 pieszych, podczas gdy w roku 2019 793. Z drugiej strony w tym samym czasie w Norwegii zanotowanych zostało tylko 15 ofiar! Warto zaznaczyć, że zmrok to największy wróg pieszego - z policyjnych statystyk wynika, że pomiędzy godziną 16 a 19 dochodzi do 1/3 wszystkich wypadków z udziałem pieszych.

Statystyki poprawiają się, ale cały czas mamy przed sobą wiele pracy, żeby dogonić kraje, w których drogi są bezpieczne dla pieszych. Najbardziej narażone są osoby starsze i dzieci, które ochronić może jedynie znajomość przepisów, czujność i odpowiedzialność. Żeby poprawiać ich bezpieczeństwo, trzeba działać wielotorowo, ucząc m.in. odpowiedniego zachowania na drodze. W ramach programu Hello ICE skupiamy się na działaniach skierowanych do najmłodszych uczestników ruchu drogowego, wierząc, że w ten sposób zmieniamy nie tylko teraźniejszość, ale przede wszystkim przyszłość - mówi Katarzyna Wójcik, ekspert ds. komunikacji w firmie Budimex.





Dlaczego piesi powinni nosić elementy odblaskowe? To oczywiste!

Czemu odblaski są tak ważne? Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta. Korzystanie z elementów odblaskowych kilkukrotnie zwiększa widoczność pieszego. A lepsza widoczność stanowi dla kierowcy wcześniejszą informację i pozwala mu przygotować się na bezpieczniejsze np. minięcie osoby idącej poboczem. Co ważne, odblaski to nie tylko kwestia odpowiedzialności. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są zobowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

Piesi na drodze: odblaski to nie wszystko

W tym momencie warto jednak dość mocno powiedzieć, że akcje informacyjne nie mogą wyczerpywać wszystkich działań. Bo niezwykle kluczowe jest też dostosowanie infrastruktury. Budowa chodników, spowalniaczy, oświetlenia, czy testowanie nowych rozwiązań, jak np. pasy 3D przyniosła wielkie korzyści np. w krajach nordyckich - które dziś podawane są za wzór.

