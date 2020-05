Yanosik wie, gdzie czekają na kierowców nieoznakowane radiowozy!

Opcja ostrzegania przed radiowozami nieoznakowanymi jest dostępna w Yanosiku od kilku lat. Rewolucja polega jednak na tym, że teraz programistom stojącym za aplikacją udało się rozbudować jej funkcjonalność. Kierowcy z jednej strony będą w konkretnych punktach nanosić informacje o obecności pojazdu policji - podając też np. jego numer rejestracyjny. Na podstawie tych danych następnie system będzie ostrzegał innych użytkowników dróg o możliwości spotkania z radiowozem nieoznakowanym.

Yanosik i radiowozy nieoznakowane - informacja graficzna i dźwiękowa

Zadbaliśmy o odpowiednią wizualizację, która nie rozprasza kierowcy. Wystarczy rzucić okiem na belkę w aplikacji, gdzie wyświetlane jest zgłoszenie. W przypadku notyfikacji o nieoznakowanych, pojawiają się tam także takie informacje jak: model auta, miejsce zgłoszenia czy konkretna odległość do tej lokalizacji. Strzałka wskaże także kierunek do danego punktu. Oprócz kreacji graficznej kierowca otrzyma komunikat w formie dźwiękowej. Lektor poinformuje o położeniu dodania notyfikacji o nieoznakowanych z dokładnością do ulicy czy numeru drogi. - powiedział Paweł Bahyrycz - specjalista Yanosika.

Unowocześniona funkcja informowania o radiowozach nieoznakowanych jest dostępna wraz z nową aktualizacją systemu. Co więcej, z opcji mogą korzystać użytkownicy urządzeń opartych zarówno o Androida, jak i iOS.