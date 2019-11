Nowa Toyota Mirai - Niemcy budują infrastrukturę!

Druga generacja Toyoty Mirai zadebiutuje w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Europie już w roku 2020. A jako że termin premiery zbliża się wielkimi krokami, niektóre kraje postanowiły się do niej przygotować. Dobry przykład stanowią chociażby Niemcy. U naszych zachodnich sąsiadów zaczyna się intensywna budowa stacji tankowania wodorem. W roku 2020 powstanie 100 nowych punktów, w roku 2021 ilość zwiększy się o 30 kolejnych. Inicjatywa została podjęta przez dwa podmioty. Pierwszym jest niemiecki rząd. Drugim organizacja H2 Mobility Germany, której Toyota jest partnerem.

60 tys. aut wodorowych. Nowy rekord w Niemczech?

Niemcy już dziś mogą się pochwalić dość imponującym wynikiem. Na terenie całego kraju znajduje się bowiem 76 publicznych stacji tankowania wodorem. Po rozbudowaniu infrastruktury o kolejne 130 punktów, sieć będzie mogła obsługiwać ponad 60 000 wodorowych samochodów osobowych i 500 pojazdów użytkowych.

Nowa Toyota Mirai została opracowana na platformie podłogowej TNGA - tej samej, która wcześniej stała się podstawą dla takich modeli jak Corolla, Camry, RAV4, Prius czy C-HR. Co mozna powiedzieć o jej napędzie? Przede wszystkim to, że na jednym tankowaniu wodoru pokona o 30 proc. większy dystans od poprzednika. A to oznacza zasięg szacowany na jakieś 650 kilometrów. Jeżeli chodzi o tankowanie, to nie powinno trwać dłużej niż 3 minuty! Mirai jest w stu procentach zeroemisyjny. Jednym skutkiem ubocznym pracy ogniwa jest bowiem tworzenie czystej wody.