Od teraz Yanosik jest dostępny w Apple CarPlay

Apple CarPlay to nic innego jak aplikacja, za sprawą której ekran multimedialny zamontowany na konsoli centralnej auta, staje się odzwierciedleniem ekranu w telefonie. Co to daje? Pozwala na obsługę części funkcji bez dotykania smartfona. Lista programów współpracujących z aplikacją CarPlay jak na razie jest ograniczona. To nie zmienia jednak faktu, że systematycznie rozrasta się. Nowością stał się właśnie Yanosik.

Yanosik przeniesiony do aplikacji Apple CarPlay skupia się na dwóch funkcjonalnościach. Po pierwsze nawiguje kierowcę do celu. Po drugie ostrzega o ewentualnych punktach pomiarowych rozmieszczonych po trasie. Na razie z poziomu systemu multimedialnego samochodu nie będą dostępne takie funkcje jak korzystanie z kuponów czy możliwość dodania pojazdu.

Kiedy Yanosik na Android Auto?

Co z aplikacją Android Auto? Tutaj sytuacja już nie jest taka prosta. Niestety nie możemy określić czy aplikacja pojawi się w Android Auto. Jest to zamknięty system i obecnie nie mamy możliwości wprowadzenia jej na tę platformę ze względu na akceptację rozwiązań nawigacyjnych tylko konkretnego systemu. Jeżeli w przyszłości sytuacja ulegnie zmianie, to oczywiście chętnie przygotujemy odpowiednią wersję - wyjaśnia Magda Zglińska, Yanosik.pl.