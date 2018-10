Podpisano umowę na budowę drugiego etapu obwodnicy Kędzierzyna-Koźla

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

15 października Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła umowę na projekt i budowę drugiego etapu północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40. Wykonawca zadania o długości 14,6 km, firma Strabag, zaprojektuje i wybuduje obwodnicę za ok. 220,6 mln zł. Planowany termin oddania inwestycji do ruchu to wiosna 2022 r.

Nowa trasa będzie stanowiła kontynuację istniejącego odcinka dwujezdniowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla. Wybudowana zostanie droga typu GP (główna ruchu przyspieszonego) o nawierzchni bitumicznej w układzie 2+1, czyli jednojezdniowa droga z dodatkowym pasem do wyprzedzania.

W ramach inwestycji powstanie 19 obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, duże i małe przejścia dla zwierząt) oraz cztery ronda. Przebudowane zostaną odcinki istniejących dróg w miejscach połączenia z obwodnicą, powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

Nowa trasa wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy. Dzięki inwestycji powstanie połączenie międzyregionalne z Czech i południa kraju z portem rzecznym na Odrze oraz węzłem kolejowym w Kędzierzynie-Koźlu. Obwodnica usprawni ruch w kierunku autostrady A4 oraz poprawi dostępność terenów przyległych do autostrady. Na obwodnicę zostanie przekierowany transport niebezpiecznych materiałów chemicznych z Zakładu Azotowego w Kędzierzynie-Koźlu. Realizacja inwestycji wpłynie ponadto na rozwój terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w pobliżu obwodnicy.

