Oddano do użytku kolejny odcinek trasy S8

Od 17 września kierowcy jadący trasą Warszawa-Białystok mogą już korzystać z ponad 16-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła Poręba do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. To pierwszy z dwóch odcinków o nawierzchni z betonu cementowego na trasie między Warszawą a Białegostoku - drugi odcinek (Wyszków - węzeł Poręba) ma być gotowy w drugiej połowie października.

Na oddanym do użytku odcinku obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu z ograniczeniem prędkości do 100 km/h, co wynika z trwających prac wykończeniowych. Tymczasowe ograniczenie prędkości najprawdopodobniej przestanie obowiązywać przed końcem bieżącego roku. W ramach inwestycji postały m.in. dwa węzły drogowe - Dybki i Nagoszewo. Nowy odcinek połączył się z istniejącą obwodnicą Ostrowi Mazowieckiej i razem z nią stanowi już blisko 110-kilometrową dwujezdniową drogę ekspresową S8 do Białegostoku.

Ostatni odcinek (obwodnica Wykszkowa - węzeł Poręba), który pozwoli na domknięcie trasy S8 Warszawa-Białystok, ma być udostępniony kierowcom w drugiej połowie października.