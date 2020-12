Audi Q5 2021 - pierwsza jazda niemieckim hitem!

Niemcy dość dobrze przygotowali się do premiery poliftingowego Audi Q5. I ciężko się temu dziwić. Szczególnie że SUV jest potężnym hitem sprzedaży! W przypadku rynku polskiego to najbardziej wolumenowy samochód z czterema okręgami na masce - i to pomimo pandemii. W roku 2019 Audi sprzedało 2396 sztuk Q-piątki. Do października roku 2020 zbyt wyniósł 2134 sztuki. A SUV cieszy się popularnością nie tylko nad Wisłą, bo co szósty samochód produkowany przez Audi to właśnie model Q5.

Audi Q5 po faceliftingu - jakie zmiany?

Audi Q5 po faceliftingu to przede wszystkim nowy pas przedni. Styliści powiększyli grill, zmienili kształt świateł oraz wykonali dolną część zderzaka w technice 3D. Skutek? SUV prezentuje się teraz jeszcze bardziej jak podwyższona wersja nowego modelu A4. Jeżeli chodzi o linię boczną, mocne profilowanie powyżej klamek zostało zachowane. Aby jednak nowe Q5 wyglądało jeszcze bardziej sportowo, projektanci dołożyli dodatkową listwę zaraz nad progiem. Tył? Na klapie bagażnika - między lampami - pojawiła się listwa akcentowa. Identycznie jak w nowym Q7. Dodatkowo tylne lampy mogą być wykonane w technologii OLED.





Audi Q5 2021 Audi Q5 2021 Autor: Kuba Brzeziński

Audi Q5 po liftingu, czyli niemieckie innowacje

Niemcy podczas projektowania nowego Audi Q5 postawili na część sprawdzonych i nowych rozwiązań. Przykład? Tych nie brakuje:

Standard to lampy LED z przodu i tyłu pojazdu. W przypadku wyboru świateł typu Matrix standard poszerza się o dynamiczne kierunkowskazy.

Topową opcją są światła tylne OLED - posiadają sygnatury świetlne. Klient może decydować o stylu oświetlenia lamp w czasie konfiguracji pojazdu. Poza tym gdy inny pojazd zbliży się do Q5 na mniej niż 2 metry, tylna lampa zaczyna mocniej świecić. Odległość jest badana za sprawą czujników ultradźwiękowych - to rozwiązanie występuje w Audi po raz pierwszy.

Zawieszenie pneumatyczne - w trybie offroad podnosi się nawet o 4,5 cm, w trybie sportowym obniża się o 1,5 cm, w trybie załadunku tylna oś opuszcza się o 5,5 cm.

Nowością jest asystent omijania.

System multimedialny MIB3 - nie ma pokrętła i przycisków sterujących, te uciekły do ekranu dotykowego. Wyświetlacz ma wielkość 10,1 cala.

Nawigacja satelitarna na bieżąco kontroluje natężenie ruchu i pokazuje kierowcy jak się zmienia.

System nagłośnienia Bang&Olufsen ma 19 głośników, w tym głośniki do dźwięku 3d.

Nowy wyświetlacz head-up pokazuje większą ilość komunikatów, w tym np. nazwy ulic.

Pakiet kanapa plus - przesuwane siedzisko z regulowanym oparciem - to pozwala na zmianę pojemności bagażnika z 550 do ponad 600 litrów.

Nowe Audi Q5 - dane techniczne:

Gama silnikowa Audi Q5 po liftingu składa się z trzech jednostek napędowych. 2-litrowy diesel występuje w dwóch wariantach: 35 TDI 163 KM i 40 TDI 204 KM. Poza tym dostępna jest wersja 45 TFSI (2.0, 265 KM) oraz SQ5 (3.0 TDI, 341 KM). Z palety silnikowej Audi Q5 zniknęła skrzynia manualna - wszystkie modele posiadają przekładnię automatyczną (S tronic lub tiptronic). Poza tym standardem stała się technika miękkiej hybrydy 12V (SQ5 ma 48V).

35 TDI 40 TDI 45 TFSI SQ5 Moc 163 KM 204 KM 265 KM 341 KM Moment obrotowy 370 Nm 400 Nm 240 Nm 700 Nm Przyspieszenie 0 - 100 km/h 9,0 s. 7,6 s. 6,1 s. 5,1 s. Prędkość maksymalna 213 km/h 222 km/h 240 km/h 250 km/h Średnie spalanie 6,1 l 6,9 l 9,2 l 8,1 l

Ciekawostki technologiczne? Audi Q5 40 TDI korzysta z systemu podwójnego wtrysku AdBlue (zaraz za silnikiem i w połowie układu). Podwójny SCR dwuetapowo eliminuje z gazów wydechowych tlenki azotu. Jeżeli chodzi o model SQ5, on ma lekką hybrydę 48V, również podwójny katalizator SCR, elektryczną sprężarkę oraz jako jedyny w gamie, Quattro z centralnym mechanizmem różnicowym.

Audi Q5 2021 Audi Q5 2021 Autor: Kuba Brzeziński

Ile pali Audi Q5 diesel?

Podczas pierwszych jazd miałem do czynienia z Audi Q5 40 TDI. 2-litrowy diesel o mocy 204 koni mechanicznych sprawnie radzi sobie z napędzaniem SUV-a. 400 Nm momentu obrotowego i dwusprzęgłowa przekładnia pozwalają autu na osiągnięcie pierwszej setki w 7,6 sekundy - SUV jest akuratnie szybki. Prędkość maksymalna to 222 km/h. Ile pali Audi Q5 diesel? Specyfikacja producenta wskazuje na wynik w cyklu mieszanym wynoszący 6,9 litra. W trakcie jazd testowych komputer wskazywał nieco ponad 7 litrów. A to wynik zadowalający - mając na uwadze spore gabaryty pojazdu.

Ile AdBlue można tankować do Audi Q5? W modelu z większym zbiornikiem 24 litry - co powinno starczyć na pokonanie jakiś 15 tysięcy kilometrów.

Audi Q5 bez quattro: czy jest taka wersja?

Choć w większości Audi Q5 jest konfigurowane z napędem na cztery koła, w cenniku pojawia się wariant bez opcji Quattro. Audi Q5 35 TDI jest oferowane z napędem na przednie koła.

Audi Q5 2021 Audi Q5 2021 Autor: Kuba Brzeziński

Napęd Quattro stosowany w Audi Q5 korzysta z techniki ultra (wersje TDI i TFSI). Oznacza to mniej więcej tyle, że napęd aktywuje się wtedy, kiedy występuje taka trzeba, a czas jego aktywacji to tylko 0,2 sek. Czemu nie działa stale? Bo w tan sposób ogranicza spalanie. Dołączaniem lub odłączaniem tylnej osi zajmuje się sprzęgło wielopłytkowe za skrzynia biegów oraz wysprzeglik przy tylnej osi. W modelu SQ5 stosowany jest napęd Quattro z centralnym mechanizmem różnicowym.

Ile kosztuje nowe Audi Q5?

Nowe Audi Q5 kosztuje minimum 187 tysięcy złotych. Za tą cenę kierowca otrzyma wersję 35 TDI napędzaną 163-konnym dieslem. Auto można skonfigurować z jednym z trzech pakietów wykończenia: Basic, Advanced lub S Line. Przez pierwszy rok oferowana będzie też wersja Edition One.

Model Cena Q5 35 TDI S tronic 187 000 zł Q5 40 TDI quattro S tronic 205 000 zł Q5 45 TFSI quattro S tronic 221 000 zł SQ5 TDI quattro tiptronic 338 900 zł

Audi Q5 w leasingu - jaka jest wysokość raty?

Wysokość raty leasingowej za Audi Q5 oczywiście zależy od wybranego modelu i programu finansowania. Audi wraz z informacjami prasowymi przygotowało jednak przykładowe kalkulacje. Jak wyglądają? Zakładając że kupujący zdecyduje się na bazowego diesla o mocy 204 koni - kosztującego 205 000 złotych - Audi Q5 w leasingu będzie go kosztować jakieś 1582 złote netto miesięcznie. Rata w Audi Perfect Lease dla klientów prywatnych została oszacowana na 1946 złotych brutto miesięcznie.

Audi Q5 2021 Audi Q5 2021 Autor: Kuba Brzeziński

Audi Q5: kiedy nowy model?

Nowe Audi Q5 w wersji po liftingu jest dostępne w salonach sprzedaży już dziś. Kupujący mogą decydować się na modele gotowe, ewentualnie składać zamówienia na konfigurowane według własnego uznania.

Nowe Audi Q5 - podsumowanie:

Niemcy bardzo uważnie liftingowali Audi Q5. I ciężko się temu dziwić. W końcu to świetnie sprzedający się SUV. Nie chcieli zatem popsuć jego odbioru wśród klientów. Najbardziej znacząca zmiana? Tych tak naprawdę jest kilka. Po pierwsze przód - jeszcze bardziej smukły i agresywny. Po drugie technologia. Konkretnie nowy system multimedialny, który skutecznie wykasował mało intuicyjne pokrętło z tunelu centralnego oraz fajnie wyglądające sygnatury świetlne, którymi Audi wita się i żegna z pasażerami. Czego modernizacja nie zmieniła? W dużej mierze wrażeń z jazdy. Bo choć nowe Q5 jest ładniejsze i bardziej zaawansowane, nadal prowadzi się intuicyjnie i pewnie. To samochód, który uwielbia pokonywać kolejne kilometry - zarówno w mieście, jak i w trasie. A do tego robi to bezpretensjonalnie i relaksująco. I to musi być cecha, która zadecydowała o popularności tego modelu w Europie.