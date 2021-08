Test: Dacia Logan TCe LPG - jest tania. I co z tego?

Test: Dacia Logan TCe LPG - auto jest tanie w zakupie i eksploatacji. Czy to źle? Niskie koszty mogą cieszyć kierowcę. Szczególnie w takim modelu.

Nowa Dacia Logan. Jak wygląda sedan z Rumunii?

Dacia jaka jest, każdy widzi. Kiedyś to stwierdzenie oznaczało raczej brak wrażeń stylistycznych. Za sprawą trzeciego Logana sytuacja zaczyna się jednak zmieniać. Bo to naprawdę nie jest brzydkie auto! Nowa dacia ma twarz przypominająca transformersa - skupioną i wkurzoną. Dodatkowo linia boczna zyskała przetłoczenia podkreślające nadkola, a klapa bagażnika sedana współgra z sympatycznymi lampami tylnymi. Logan być może nadal nie jest wysmakowany. To jednak samochód, który "ubrał się" na tyle dobrze, że nie trzeba się go wstydzić.

Otwierasz drzwi Logana, a tam... No właśnie!

Otwierasz drzwi nowego Logana i co? I w kabinie choć raczej czarno, też jest dość schludnie. Wnętrze starają się rozjaśnić srebrne wstawki na konsoli, bardzo ładnie prezentują się wloty powietrza, a panel automatycznej klimatyzacji z okrągłymi pokrętłami zauroczył mnie już w Dusterze. Ciekawostki? Fajnie prezentuje się 8-calowy ekran multimedialny - ma okrągłe kafelki z poszczególnymi opcjami przypominające te znane ze smartfonów. Poza tym absolutnie genialnym gadżetem jest fabryczny uchwyt na telefon z ukrytym za nim port USB.

Oczywiście nowa Dacia Logan nie jest idealna. Zastrzeżenia? Fotel jest mało wygodny - i nie pomaga mu regulacja oparcia na zasadzie blokady, a nie pokrętła. Kierownica jest za duża. Jej zmniejszenie przecież dużo by nie kosztowało. Przycisk odpalający silnik jest skutecznie ukryty za kolumną kierowniczą. No i w kabinie mogłoby być nieco więcej miękkich plastików.

Jedną z większych zalet nowej Dacii jest przestrzeń

Na osłodę powrócę jednak jeszcze do zalet Logana - a w tym do przestrzeni w kabinie. Nie jestem niski. Mimo wszystko jak optymalnie ustawiłem fotel, nadal mogłem usiąść za miejscem kierowcy na tylnej kanapie. To świetna informacja. Jeszcze lepszą rumuńscy inżynierowie ukryli jednak pod tylną klapą. Po charakterystycznym strzeleniu "ze sprężyny" i otwarciu bagażnika oczom kierowcy ukaże się przestrzeń wynoszącą 528 litrów. A to świetny wynik. Szkoda tylko że sedan nie jest liftbackiem. Większy otwór załadunkowy pozwoliłby ją lepiej wykorzystać.

Nowa Dacia Logan: silnik TCe, zasilanie LPG i dobre osiągi

Testowa Dacia Logan była napędzona znaną z gamy Grupy Renault jednostką napędową. Mowa o 3-cylindrowym, litrowym motorze TCe. Jednostka oferuje 100 koni mocy i moment obrotowy wynoszący 170 Nm. Dane techniczne zdają się nie porażać. Warto jednak pamiętać o tym, że rumuński sedan jest dość lekki - waży tylko 1150 kg. A dzięki temu okazuje się żwawy. Sprint do pierwszej setki trwa 11,6 sekundy. Auto nie ma też problemów z wyprzedzaniem w trasie - przed rozpoczęciem manewru lepiej jest jednak zredukować bieg do 4. Fajnie, że Logan ma 6-biegową skrzynię i jeszcze lepiej, że został wyposażony w instalację LPG. Za jej sprawą i dzięki spalaniu wynoszącym jakieś 9 litrów koszt pokonania 100 km to nieco ponad 20 zł. Grosze!

Silnik TCe 100 nie jest zły. Kierowca musi się jednak przyzwyczaić do kilku aspektów jego pracy. Pierwszym jest hałaśliwość w czasie przyspieszania - ta wynika raz z charakterystyki 3-cylindrowca, a dwa ze słabego wygłuszenia kabiny. Drugim jest obecność drgań - te pojawiają się przez chwilę po zatrzymaniu się np. przed światłami. Trzecim jest przekładnia - nie pracuje przesadnie precyzyjnie. Na szczęście Logan nie jest autem sportowym. Kierowcy nie powinny zatem przeszkadzać ani te niedogodności, ani raczej komfortowe nastawy. Kierownicą można kręcić przy pomocy małego palca. Miękkie jest też zawieszenie.

Ile kosztuje nowa Dacia Logan?

No dobrze, ale i tak właściwie kosztuje Logan? Cennik modelu startuje od blisko 53 tys. zł. Poprzedni Logan był tańszy? Tak, ale obecny już w standardzie ma benzyniaka wyposażonego w LPG, a do tego standardem jest system multimedialny, światła LED i system ostrzegania przed kolizją. Dużo lepiej wyposażona od wariantu Essential jest wersja Comfort - to ją dostaliśmy do testu. I choć bazowo kosztuje 56 400 zł, auto którym my jeździliśmy zostanie wycenione na blisko 66 tys. zł. To jednak tak naprawdę... drobne. Szczególnie że samochód ma praktycznie wszystko - tj. nawigację, czujnik aut w martwym polu, felgi aluminiowe, automatyczną klimatyzację, system multimedialny łączący się ze smartfonem czy bezkluczykowy dostęp do kabiny i rozruch silnika.

Nowa Dacia Logan TCe LPG: podsumowanie testu

Bardzo często w recenzjach Dacii pojawia się stwierdzenie mówiące o tym, że być może auto ma pewne wady, ale w końcu jest tanie - kierowca nie powinien zatem zbyt wiele wymagać. Tak, Logan jest tani. I tak, być może ma pewne wady. Z drugiej strony nie jeździe się nim "tanio". To nie jest auto, które jest męczące podczas prowadzenia czy którego trzeba byłoby się wstydzić podczas parkowania przed blokiem. To samochód, który ma atrakcyjną cenę i zestaw atrakcyjnych cech. To auto, które naprawdę mi się spodobało - a podobałoby mi się jeszcze bardziej, gdyby miało wygodniejszy fotel.

Nowa Dacia Logan TCe 100 LPG - dane techniczne:

Silnik: R3, doładowany, benzyna + LPG

Pojemność silnika: 999 cm3

Maksymalna moc: 100 KM (przy 5000 obr./min.)

Maksymalny moment obrotowy: 170 Nm (przy 2000 obr./min.)

Prędkość maksymalna: 186 km/h

Przyspieszenie 0 - 100 km/h: 11,6 s.

Skrzynia biegów: manualna, 6 biegów

Zbiornik paliwa: 50 litrów benzyna/40 litrów LPG

Zużycie paliwa na 100 km w teście (cykl mieszany): 8,0 litrów

Zużycie LPG na 100 km w teście (cykl mieszany): 9,0 litrów

Długość: 4396 mm

Szerokość: 1848 mm

Wysokość: 1501 mm

Rozstaw osi: 2649 mm

Pojemność bagażnika: 528/1361 litrów

Cena: od 52 900 zł

Nowa Dacia Logan LPG - cena i wyposażenie