Test: BMW 118i M Sport - najlepiej prowadzący się kompakt?

Bawarczycy dość klasycznie podeszli do projektu Jedynki. Stworzyli nadwozie z bardzo długą maską (jakby pochodziła z rasowego coupe) oraz wyjątkowo krótkim tyłem. Na tym jednak nie koniec, bo auto posiada też serię przetłoczeń na pokrywie silnika i linii bocznej oraz zachodzący ku dołowi tył. Nerki? Choć nie są tak olbrzymie jak w Siódemce, w najmniejszym BMW też rzucają się w oczy. Szczególnie że dla lepszego efektu otrzymały chromowane obramowanie. I jak bardzo stylizacja Jedynki nie byłaby udana, ważnym dodatkiem stał się pakiet M Sport. To nie tylko sportowe fotele, układ kierowniczy czy zawieszenie, ale też dość mocna zmiana wyglądu nadwozia.

BMW 118i: tylko 140 koni, a wygląda jak… M-ka!

BMW 118i M Sport ma m.in. inaczej ukształtowane zderzaki. Przedni otrzymał skrzela, które w czasie jazdy tworzą tunel powietrzny chłodzący tarcze hamulcowe. W tylny wkomponowany został dyfuzor. Poza tym samochód ma plakietki z logo M pojawiające się na nadkolach. A w ten sposób na pierwszy rzut oka prezentuje się bardziej jak najmniejsza M-ka - a nie „jedynie” 140-konna wersja benzynowa. Prawdziwą moc auta zdradza dopiero plakietka 118i obecna na klapie bagażnika.





Pierwsze spostrzeżenie po zajrzeniu do wnętrza? Przednie drzwi otwierają się naprawdę szeroko! A po ich otwarciu kierowca może zasiąść w fotelu. Fotelu, który jest więcej niż idealny! Da się go ustawić w taki sposób, że siedzi się praktycznie na podłodze. A do tego ma regulowane wsparcie w lędźwiach oraz sposób ustawienia wzmocnień bocznych. Ja wyregulowałem go w taki sposób, że przylegał do ciała trochę jak przyciasny sweter. Numerem dwa w kabinie jest kierownica. Została wyłożona miłą w dotyku skórą z odrobiną gąbki pod spodem. Nie to jest jednak najważniejsze. Kluczem do sukcesu jest gruby i dobrze wyprofilowany wieniec.

Test: BMW 118i M Sport - samochód multimedialny

Pulpit BMW jest multimedialny. Zegary zostały zastąpione ekranem. Ekran pojawia się też na szczycie konsoli, która - co warto zaznaczyć - jest charakterystycznie dla BMW zwrócona w stronę prowadzącego. Sterowanie multimediami? Kierowca ma do wyboru dwie opcje. Albo poprzez dotykowy ekran, albo za sprawą panelu umieszczonego przy gałce zmiany biegów. I choć zestaw przycisków i pokrętło początkowo wydawały mi się mało intuicyjne, z czasem przekonałem się do nich. Powód? Ekrany dotykowe mają to do siebie, że podczas jazdy czasami trudno trafić na nich we właściwą opcję.

Wnętrze serii 1 ma jednak też dwa niedopatrzenia. Choć system sterowania natężeniem dźwięku za pomocą ruchu palca jest świetny, odczytuje też przypadkowe gesty. W efekcie można nieświadomie wyciszyć radio. Poza tym Jedynka nie jest przesadnie przestronna. Z przodu pasażerowie mają dużo miejsca. Z tyłu przestrzeni starczy, ale tylko na wysokości kolan. Na stopy trochę jej brakuje. Na szczęście drzwi zostały wydłużone - nachodzą prawie na klapę bagażnika. Przez to łatwo się do auta wsiada.

BMW 118i: 4 cylindry i 1.8 litra? Bzdura!

A więc może parę słów o silniku. Pod absurdalnie długą maską BMW serii 1 ukrywa benzyniaka posiadającego… tylko 3 cylindry. Niestety, normy emisji spalin nie omijają nawet bawarskich legend. A co to oznacza dla kierowcy? Półtoralitrowy motor ma blisko 140 koni mechanicznych. Dzięki temu kompakt jest więcej niż żwawy. Do pierwszej setki przyspiesza bardzo dobrze - już w 8,8 sekundy. A i w trasie pozwala na spokojne wyprzedzanie. Oczywiście niska pojemność i mała ilość cylindrów sprawiają, że powyżej prędkości autostradowej BMW przyspiesza coraz bardziej niechętnie. Przeciętny kierowca pewnie jednak tego nawet nie zauważy.

Czy podczas jazdy słychać gang 3 cylindrów? W mieście raczej nie. Automatyczna skrzynia utrzymuje motor na naprawdę niskich obrotach. Przez co benzyniak zachowuje się cicho i niezwykle kulturalnie. Potrafi zawarczeć głównie w trybie sport i podczas dynamiczniejszego przyspieszania. Wibracje charakterystyczne dla silników R3? Tych praktycznie nie ma. Komfort jazdy jest naprawdę wysoki - no może pomijając drobne szarpnięcie towarzyszące rozruchowi. Spalanie? W teście w cyklu mieszanym BMW potrzebowało 6,6 litra benzyny na pokonanie 100 kilometrów. Wynik zatem okazuje się tylko o 0,2 litra wyższy od wartości wpisanej do specyfikacji modelu.

Automatyczna skrzynia biegów ma dwa sprzęgła - zmienia biegi gładko i szybko. Oczywiście pod warunkiem, że auto porusza się w trybie Sport. W trybie Comfort zmiany stają się dużo bardziej leniwe.

BMW 1: napęd na która oś? Nie na tą co myślisz!

Jak prowadziło się testowe BMW 118i M Sport? Trzymało się nawierzchni jak przyklejone i jak ryba w wodzie czuło się na krętej drodze. I choć inżynierowie w ramach pakietu M uzupełnili model sztywnym zawieszeniem, o tyle jedna rzecz zdziwi fanów BMW. Seria 1 wcale nie ma napędu na tył. Moc trafia w tym wariancie wyłącznie na przednie koła. Wspomaganie? Jest, ale mimo wszystko kierownica pracuje z wyraźnym oporem - nawet w czasie manewrów parkingowych. Mi to jednak nie przeszkadzało, szczególnie że układ jest komunikatywny i pozwala na bardzo precyzyjne manewrowanie.

Zawieszenie? Nie dość, że kierowca siedzi prawie na ziemi, to jeszcze resorowanie jak na klasę kompakt jest wyjątkowo sztywne. Samochód momentami aż podskakuje na nierównościach. Wada? Wcale nie - przynajmniej nie dla mnie. Lubię sportowo zestrojone modele - nawet jeżeli ich silnik ma tylko 3 cylindry i 140 koni. Realne wady? Napęd na przód i 19-calowe felgi to wróg… niewielkiego promienia skrętu. W efekcie BMW serii 1 nie przepada za ciasnymi parkingami lub manewrowaniem w uliczkach o gęstej zabudowie.

BMW 118i M Sport prowadzi się bardzo dojrzale. Na drodze zachowuje się jak auto segmentu D, a nie C. Idealnie tłumi nierówności, jest stabilne i świetnie wygłuszone.

BMW 1: ile kosztuje kompakt z Bawarii?

A więc ile kosztuje BMW 1? Cennik nie ma dobrych informacji - szczególnie w wersji testowej. Tak skonfigurowane auto zostanie wycenione przez dealera na blisko 190 tysięcy złotych. To oznacza, że dodatki pochłonęły aż 81 tysięcy złotych! Kwocie nie ma się jednak co dziwić, skoro tylny spojler kosztuje 1100 złotych, szklany dach panoramiczny 4600 złotych, a ładowarka indukcyjna ukryta w pulpicie 1700 złotych. Najbardziej wartościowy dodatek? To zdecydowanie system nagłośnienia Harman Kardon. Jest wart każdej złotówki z kwoty 3600 złotych. Gra naprawdę świetnie!

Czy BMW serii 1 musi być drogie? Nie zawsze. Cena modelu 118i startuje od 106 400 złotych. Jeżeli zatem kupujący będzie nieco ostrożnie dodawał opcji, być może odbierze autu nieco uroku, ale wygeneruje zdecydowanie przyjemniejszą wartość.

BMW serii 1 można kupić już za 2057 złotych brutto miesięcznie. Jak? Wystarczy wpłacić „na dzień dobry” 47 tysięcy złotych (25 proc. wartości), zadeklarować roczny przebieg na maksymalnym poziomie 20 tys. km oraz ustawić finansowanie na 36 miesięcy.

Test: BMW 118i M Sport - podsumowanie:

Tak, BMW serii 1 straciło napęd na tył. I tak, być może ma nieco ciasną kabinę pasażerską oraz wysoką cenę. To jednak zdecydowanie najlepiej prowadzący się model wśród aut kompaktowych. A tej zalety nie jestem w stanie zignorować nie tylko ja. Wy też jej nie zignorujecie po przejechaniu się bawarskim hatchbackiem w ramach jazdy testowej. Napęd na przód? Musicie go zaakceptować. Jeżeli chodzi o cenę, macie dwie opcje. Albo ostrożniej będziecie konfigurować model w celu uzyskania niższej wartości, albo w miejsce serii elektronicznych gadżetów (bo pakiet M radziłbym zostawić), zdecydujecie się na mocniejszy silnik.

BMW 118i - dane techniczne:

Silnik: R3, doładowany, benzynowy

Pojemność silnika: 1499 cm3

Maksymalna moc: 136 KM (przy 4500 - 6500 obr./min.)

Maksymalny moment obrotowy: 220 Nm (przy 1500 - 4100 obr./min.)

Prędkość maksymalna: 213 km/h

Przyspieszenie 0 - 100 km/h: 8,8 s.

Skrzynia biegów: automatyczna dwusprzęgłowa

Zbiornik paliwa: 42 litry

Zużycie paliwa na 100 km w teście (cykl mieszany): 6,6 litra

Zużycie paliwa na 100 km - dane producenta (cykl mieszany): 6,4 litra

Długość: 4319 mm

Szerokość: 1799 mm

Wysokość: 1434 mm

Rozstaw osi: 2670 mm

Pojemność bagażnika: 380/1200 litrów

Cena: od 103 600 zł

BMW 118i M Sport - cena i wyposażenie: