Model - czyli na ile aktywny jest active?

Active podobnie jak ST czy RS jest jednym z wariantów focusa, a nie tylko wersją wyposażenia czy pakietem stylizacyjnym (choć do tego ostatniego mu najbliżej). Od bazowego Focusa (wariant active dostępny jest zarówno jako hatchback i combi) różni się głównie elementami zewnętrznymi. Mamy więc kilka doklejonych, plastikowych osłonek m.in. na nadkolach czy progach, wzmocnioną ochronę przedniego zderzaka. Jeżeli chodzi o zmiany mechaniczne, podniesiono zawieszenie o 30 mm.

Wariant w żadnej kombinacji silnik/skrzynia biegów nie posiada napędu na 4 koła, co daje mu dość zasadniczą wadę w stosunku do konkurencji (patrz choćby Skoda Octavia Combi. Zwłaszcza jeśli pozycjonowany jest jako samochód, który ma zapewnić dostęp do różnych atrakcji znajdujących się poza głównymi drogami (biorąc pod uwagę choćby same foldery reklamowe z zadowolonym, brodatym panem na kempingu w środku lasu).

reklama reklama



Test: Ford Focus Active 2.0 EcoBlue 150 KM A8 Autor: Adam Kret

Dodatkowo, „terenowy” charakter został połączony z kilkoma innymi nietuzinkowymi elementami. Dla przykładu auto ma duże felgi i bardzo twarde zawieszenie.

Jak wspomniałem we wstępie, w Stanach Zjednoczonych, toczonych jak reszta świata gorączką crossoverów i SUVów, Focus obecnej V generacji nie występuje w innym wariancie. A to nie koniec ciekawostek. Bo model na potrzeby USA powstaje w... Chinach. A to pozwala podejrzewać, że kolejnej generacji tego kompaktu albo się nie doczekamy, albo każe na siebie czekać dość długo (prędzej pojawi się pewnie elektryczny ekwiwalent, pozycjonowany obok Tesli 3).

Jak się jeździ aktywnie?

Na szczęście Active nadal jest Focusem i mimo podniesionego zawieszenia jego prowadzeniu niewiele można zarzucić. Wprowadzenie systemów asystujących kierowcę (m.in. kontroli pasa ruchu) pozbawiło samochód pewnej bezpośredniości układu kierowniczego znanego z wcześniejszych modeli. Do tego, co warte jest zaznaczenia, tylne zawieszenie pierwszy raz w historii modelu (dotyczy to też bazowego Focusa) nie jest oparte o system wielowahaczowy, tylko powrócono do klasycznej belki skrętnej. Czy jest to zauważalne w trakcie jazdy ? O ile nie doprowadzacie auta do granic jego przyczepności - raczej nie, na pewno poprawia to ustawność bagażnika w wariancie hatchback.

Test: Ford Focus Active 2.0 EcoBlue 150 KM A8 Autor: Adam Kret

Auto dobrze trzyma się drogi, układ kierowniczy przy wyższych prędkościach staje się ostry i precyzyjny. Zawieszenie i opony zdecydowanie bardziej pasują do szybkiej jazdy po dobrych drogach, niż jakiejkolwiek wizji jazdy po drogach nieutwardzanych - możemy oczywiście wjechać w teren, ale nie lepiej niż w zwykłym aucie.