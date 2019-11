Suzuki Swift Sport bardzo mocno nawiązuje stylizacją nadwozia do poprzednika. Najciekawsze akcenty? Po pierwsze jest nim przetłoczenie, które pozwoliło oddzielić tylną lampę od słupka C. To nadało nadwoziu dynamizmu. Po drugie świetnie prezentują się przednie lampy LED-owe wraz z wyraźnym przetłoczeniem maski. Po trzecie dobrym pomysłem było ukrycie klamki tylnych drzwi - w ten sposób ludzie myślą, że Swift jest trzydrzwiowy. Po czwarte najwyraźniej smakowitym kąskiem stał się znaczek Sport zamocowany na klapie bagażnika - w aucie testowym był do połowy zdrapany, pewnie przez młodocianego fana motoryzacji.

Suzuki Swift Sport - hipnotyzująca żółć nadwozia!

Wisienką na torcie Suzuki jest… kolor lakieru. Żółty jest niezwykle charakterystyczny i jednocześnie rzuca się w oczy. Co więcej, idealnie pasuje do „karbonowych” akcentów wykończeniowych pojawiających się na nadwoziu. Barwa jest hipnotyzująca. To jednak ma też i wady. W końcu sprawia, że nie mogą od niej oderwać wzroku nie tylko przechodnie. Bardzo dobrze widzą ją też różnego rodzaju owady. Skutek? Zaparkujcie Swifta Sport na chwilę, a zaraz obsiądą go małe muszki. Gorący hatchback z Japonii ma jeszcze jedną cechę wartą uwagi - waży zaledwie 970 kilogramów (mniej niż np. Up! GTI). Genezę niskiej masy da się zrozumieć w sytuacji, w której kierowca skupi się np. na drzwiach. Te prawie nic nie ważą.

Test: Suzuki Swift Sport 1.4 BoosterJet 140 KM - szaleniec, ale bardzo… rozsądny! Autor: Kuba Brzeziński

Po zajęciu miejsca w kabinie pasażerskiej Swifta Sport kierowca odkryje dwie zalety. Po pierwsze siedziska są ustawione dość wysoko. W efekcie pomimo wyjątkowo krótkiego nadwozia, samochód pomieści cztery osoby. Po drugie fotele zamontowane w przedniej części są świetne. Okazują się dość twarde, ale mają idealne wzmocnienia boczne. Ciało kierowcy dosłownie zapada się w nie i praktycznie nie porusza podczas jazdy w zakręcie. W tym momencie warto dodać jednak pewien warunek. Wzmocnienia sprawdzają się wtedy, gdy kierowca jest szczupły. Osoby ważące więcej niż 90 kilogramów będą miały wrażenie, że podczas konfigurowania auta powinny wybrać fotel o rozmiar większy.

Suzuki Swift Sport - twarde, ale dobrze spasowane plastiki

Materiały wykończeniowe nie są najwyższej jakości. Kabina Swifta Sport została praktycznie w całości wyłożona bardzo twardymi plastikami. Co ważne, dość dobra jest jakość spasowania - w aucie testowym konsola nie trzeszczała podczas jazdy po nierównościach. W centralnym punkcie deski rozdzielczej pojawia się system multimedialny. Jego obsługa jest intuicyjna - każdą z funkcji można bardzo łatwo odnaleźć. Z drugiej strony w XXI wieku kierowca z Europy miałby prawo oczekiwać dużo lepszej grafiki. Ciekawostki? Elektryczna regulacja szyb nie posiada funkcji pełnego opuszczenia po jednym naciśnięciu przycisku.