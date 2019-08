Test: Mazda 6 2.2 180 KM - Sky Dream

Model i charakterystyka

Mimo sloganów reklamowych mówiących o “nowej” Mazdzie 6, należy pamiętać o tym, że mamy cały czas do czynienia z III-ą generacją, która zadebiutowała w 2012 r. W międzyczasie auto przeszło 2 liftingi (dość mocno ingerujące zarówno w w wygląd jak i wyposażenie). To właśnie auto po drugim lifcie, w najwyższej wersji Sky-dream jest przedmiotem niniejszego testu. W stosunku do poprzedniej wersji, zmianie uległ m.in. przedni grill i (głównie) wnętrze.

Mazda 6 2.2 180 KM - Sky Dream Autor: Adam Kret

Mazda 6 to klasyczny przedstawiciel segmentu D (trochę wymierającego przez ekspansję SUV-ów) konkurujący choćby z VW Passatem czy Renault Talismanem, o tyle ciekawym, że mimo japońskiego rodowodu, jego stylistyka (w porównaniu z bieżącą konkurencją z kraju kwitnącej wiśni) jest mało ekstrawagancka … a z pewnością atrakcyjna.

reklama reklama



Wygląd zewnętrzny i odbiór

Mazda 6 jest jednym z samochodów, o których zewnętrznej stylistyce trudno napisać coś niepochlebnego. Projektowane zgodnie z filozofią KODO (“Dusza ruchu”) Mazdy charakteryzują się bardzo proporcjonalną linią nadwozia, kunsztownymi detalami i chyba najładniejszym wiśniowym lakierem na rynku.

Testowany model mimo nadwozia typu kombi (sedan wydaje się jednak zgrabniejszy) nadal zwraca na siebie uwagę pięknie poprowadzoną sylwetką.

Przeprojektowany (i bardzo duży) grill o fakturze plecionego kosza, ze srebrnym wykończeniem płynnie przechodzącym w klosze świateł, wskazują na przedstawiciela bieżącej generacji (niestety na mniejszej Mazdzie 3 wyglądają już na odrobinę przesadzone).

Mazda 6 2.2 180 KM - Sky Dream Autor: Adam Kret

Samochód jest dość duży (4.80 m długości i 1.84 szerokości), niestety efektownie opadająca linia bagażnika ogranicza jego pojemność (przez co np. krótszy Passat Variant ma bagażnik o ponad 120 l. obszerniejszy, fotele tylnej kanapy nie składają także na płasko - co dodatkowo ogranicza funkcjonalność przewożenia większych ładunków). Mocno wykrojone nadkola, sprawiają z kolei że koła mniejsze niż 19 calowe będą wydawały się nie na miejscu.

Mazda 6 2.2 180 KM - Sky Dream Autor: Adam Kret

Należy także pamiętać o tym, że “duża część samochodu” znajduje się przed linią przednich kół - co sprawia, że mamy duży, relatywnie nisko poprowadzony nawis, którym można o coś zahaczyć.

Mazda 6 2.2 180 KM - Sky Dream Autor: Adam Kret

Pomijając powyższe narzekania (i biorąc pod uwagę poprawkę na różnice w gustach), trudno znaleźć obecnie ładniejszego przedstawiciela segmentu w tej klasie, którego design nie będzie się też szybko starzał.