Test: Mercedes-Benz G 500

Autor: Łukasz Kuźmiuk

Nowe wcielenie Mercedesa Klasy G wciąż nosi oznaczenie wewnętrzne W463, jednak względem poprzednika w nowej "Gelendzie" zaszło sporo zmian. Na szczęście kultowe smaczki, jak np. toporne klamki z guzikiem do wciśnięcia, przednie kierunkowskazy wystające obok maski, zawiasy drzwi ulokowane po zewnętrznej stronie lub tylne drzwi z wiszącym kołem zapasowym, wciąż są obecne, jednak stylistyka pojazdu przeszła ewolucję. Kanciaste kształty zostały wyoblone, chociaż auto wciąż przypomina kiosk na czterech kołach, natomiast z przodu i z tyłu pojawiły się bardzo ładne światła wykonane w technologii LED. Klasa G to wciąż rasowo wyglądający pojazd terenowy, który nie tylko wzbudza szacunek na drodze swoimi gabarytami, ale również jest na tyle elegancki, że można nim śmiało podjechać pod teatr. Warto dodać, że nadwozie mierzy 4817 mm długości (mierzone z hakiem holowniczym), 1931 mm szerokości i 1969 mm wysokości, przez co znalezienie odpowiedniego miejsca parkingowego i wjazd na wielopoziomowe parkingi jest utrudniony. Rozstaw osi to 2890 mm. Osoby zainteresowane off-roadem zwrócą uwagę na pozostałe parametry: kąt natarcia 31°, kąt zejścia 30°, kąt rampowy to 26°,zaś prześwit wynosi 24 cm. Niemniej ważnym faktem jest to, że terenowy Mercedes wciąż oparty jest na ramie, ma sztywny tylny most, stały napęd na wszystkie koła, reduktor i trzy blokady mechanizmów różnicowych. Maksymalna głębokość brodzenia to 700 mm.

Wnętrze testowanego egzemplarza to oaza luksusu, elegancji i dobrego stylu. Deska rozdzielcza, chociaż prosta, jest elegancka i nowoczesna - wzrok przyciąga duża tafla szkła skrywająca wyświetlacz umiejscowiony przed kierowcą i ekran systemu multimedialnego, a dodatkowego wrażenia wyjątkowości dodają detale z prawdziwego drewna. Chociaż z przodu miejsca jest wystarczająco dużo a fotele są obszerne i bardzo wygodne (nawet z funkcją masażu pośladków i pompowania boczków na zakrętach!) to biorąc pod uwagę wielkość pojazdu spodziewałem się nieco większej kabiny pasażerskiej (fakt, miejsca na głowę jest tyle, że można jeździć w kapeluszu). Z tyłu również nie ma szału pod względem przestrzeni na kolana, aczkolwiek trzy dorosłe osoby powinny się zmieścić na kanapie. Na szczęście kanapa ma regulowany kąt pochylenia oparcia, a podłoga jest niemal płaska. Kolejnym zaskoczeniem jest pojemność bagażnika, który ma 459 litrów, jednak warto przypomnieć, że dużo przestrzeni bagażowej jest także ponad linią oparcia kanapy, dzięki czemu zmieszczą się nawet wysokie przedmioty. Drzwi broniące dostępu do bagażnika otwierają się szeroko, ale z oporem (wszak wiszące koło zapasowe swoje waży). Przy drzwiach warto się na chwilę zatrzymać - sposób ich otwierania i zamykania jest taki sam, jak w starych Mercedesach. By je otworzyć trzeba wcisnąć przycisk na klamce, a do zamknięcia trzeba użyć siły i po prostu trzasnąć drzwiami. Subtelność i delikatność nie są w ogóle wskazane. Nawet dźwięk ryglowania zamków po ruszeniu przypomina dźwięk przeładowania karabinu. To ma swój urok i dobitnie uświadamia, że Klasa G to twarde auto. W terenowym Mercedesie siedzi się bardzo wysoko - dachy większości osobówek znajdują się gdzieś na wysokości łokcia kierowcy. Z kolei niemal idealnie płaska maska i pionowa przednia szyba przywodzą na myśl zasiadanie za sterami czołgu. Przyznam szczerze, że tuż po zajęciu miejsca za kierownicą doznałem uczucia, że jest to idealny samochód dla mnie i że czuję się jak w przysłowiowym domu. Największą niedogodnością we wnętrzu Mercedesa Klasy G jest... wysokość umieszczenia klamek. Znajdują się one na wysokości ud, dlatego by otworzyć drzwi najpierw trzeba trochę przesunąć nogi.

A jak jeździ nowy Mercedes Klasy G? Wyobraźcie sobie takie połączenie - kiosk, czołg, siedzenie na wysokości wieży widokowej i potężne V8 pod maską. Żywiołowość jazdy tego ponad 2,5-tonowego kolosa zarówno zaskakuje, przeraża i fascynuje. Dzięki 4-litrowemu, podwójnie turbodoładowanemu silnikowi V8, generującemu 422 KM i 610 Nm, G 500 przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 5,9 sekundy i w dodatku robi to przy akompaniamencie cudownego dźwięku V8, wydobywającego się z opcjonalnego układu wydechowego AMG. Po dodaniu gazu na postoju motor buja nadwoziem na boki, natomiast po wciśnięciu pedału gazu do oporu auto wystrzeliwuje bez żadnego zająknięcia, szybko zwiększając prędkość jazdy. Dzięki stałemu napędowi na wszystkie koła nie ma mowy o żadnym poślizgu na starcie, a 9-biegowa skrzynia automatyczna bardzo sprawnie i w idealnym momencie zmienia poszczególne przełożenia. Ponadto można odnieść wrażenie, że dla silnika prędkość obrotowa nie ma żadnego znaczenia - samochód w każdym zakresie bardzo chętnie przyspiesza i robi to bez poganiania. Trzeba jednak przyznać, że komfortowe i skutecznie izolujące od nierówności dróg zawieszenie sprawia, że tym wozem nie chce się szybko jeździć. Szybka jazda po ostrych zakrętach jest niewskazana, bowiem wtedy daje o sobie znać duża masa pojazdu i wysoki środek ciężkości, a układ ESP wkracza do akcji, natomiast potęga silnika V8 służy przede wszystkim do tego, by szybko wyprzedzić innych użytkowników dróg. O tym, że z tyłu pojazdu znajduje się sztywny most najszybciej przekonamy się podczas przejeżdżania progów zwalniających, kiedy to następuje charakterystyczny skok. Po przekroczeniu prędkości około 90 km/h przy przednich słupkach pojawiają się szumy, które dobitnie przypominają, że Klasa G nie była częstym gościem w tunelu aerodynamicznym, chociaż nawet przy wyższych prędkościach pojazd zachowuje się stabilnie. Układ kierowniczy jest wystarczająco precyzyjny i nie jest przesadnie wspomagany, aczkolwiek jego przełożenie jasno wskazuje terenowe korzenie "Gelendy", natomiast układ hamulcowy dobrze radzi sobie z wytracaniem prędkości i nie mam do niego większych zastrzeżeń.

Nowy Mercedes Klasy G mnie zachwycił. To luksusowa terenówka, która imponuje swoim wyglądem, możliwościami terenowymi i osiągami, a jednocześnie potrafi przewieźć pasażerów z punktu A do B w komfortowych warunkach. Jednak największe wrażenie robi chyba uczucie bycia królem na drodze i brak potrzeby udowadniania komukolwiek czegokolwiek. Tego wozu nic nie zatrzyma, wszędzie dojedzie i budzi poczucie bezpieczeństwa cokolwiek by się działo. "Geleneda" ma swoje wady - w mieście jest nieporęczna, ma staroświeckie klamki, silnik V8 lubi swoje wypić, a auto pod względem opływowości i masy może konkurować z kontenerem transportowym. To wszystko jednak staje się nieważne gdy tylko wsiądziemy do środka i ruszymy z miejsca. To wyjątkowy samochód i chyba jako pierwszy w mojej karierze sprawił, że chciałbym być milionerem. Tylko po to, by móc sobie sprawić Klasę G i móc z nią obcować na co dzień.

Mercedes-Benz G 500 - dane techniczne