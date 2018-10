Test drugiej generacji Dacii Duster 1.5 dCi

Dacia Duster to jeden z najtańszych SUV-ów dostępnych na rynku. Ma chyba tyle samo zwolenników jak i przeciwników. Warto jednak zaznaczyć, że to hit sprzedaży na polskim rynku. Sprawdziliśmy co stoi za sukcesem budżetowego Dustera z 2018 r.