Test drugiej generacji Dacii Duster 1.5 dCi

I. wersja Dustera po raz pierwszy pojawiła się w 2010 r. i od razu znalazła rzeszę odbiorców. Nic dziwnego, że rumuński koncern postanowił Dustera odświeżyć i zafundował mu facelifting, którzy rzeczywiście poprawił wiele błędów debiutującego modelu. Niedługo później koncern zdecydował się na wypuszczenie II. generacji Dustera. Nadal bazuje jednak na tej samej płycie podłogowej, która służyła również do konstrukcji chociażby Logana. Nie sposób jednak stwierdzić, że Duster niewiele się zmienił od początku jego produkcji. Druga generacja jest dużo bardziej dopracowana i warto poznać ją bliżej, bo często bardzo miło potrafi zaskoczyć użytkownika.

Dacia Duster 1.5 dCi – wygląd

W wyglądzie nowego Dustera chyba nie ma nic rewolucyjnego. Owszem jest inaczej, bardziej muskularnie, nowocześnie i agresywniej, ale zmiany bezpiecznie nawiązują do poprzednika. Auto otrzymało większa nadkola, skrajnie umieszczone reflektory LED osadzone dość wysoko, duży i zarazem nowoczesny grill oraz masywniejszą osłonę silnika.

Również z tyłu auto prezentuje się interesująco. Widoczne są muskularne tylne nadkola, duży zderzak podciągnięty pod maskę i zupełnie nowe lampy. Spotkać się można ze stwierdzeniem, że zostały zapożyczone z Jeepa Renegate. Możecie ocenić to sami.

Dacia Duster 1.5 dCi – wnętrze

Wnętrze budzi duże zaskoczenie. Porównując go z poprzednim modelem widać dużo zmian, które mają na celu ulepszenie kabiny pasażerskiej. Centralnie umieszczony ekran powędrował o kilka centymetrów do góry. Ekran jest dotykowy a zamieszczone przyciski służą tylko do jego włączenia/wyłączenia i regulacji głośności. Jak dla mnie mógłby być wyżej, ale można się do tego przyzwyczaić. Sterowanie i tak jest o wiele łatwiejsze. Sam system jest dość prosty. Nie ma tutaj wielu możliwości, więc jego obsługa jest w zasadzie bezproblemowa. Nad ekranem znajdziemy 3 okrągłe wloty powietrza. Precyzja kierunku dmuchającego powietrza pozostawia jednak wiele do życzenia. Poniżej ekranu znajduje się linia z przyciskami, m.in. do włączania trybu eco (dostępny w każdej wersji), świateł awaryjnych, zamknięcia auta czy wyłączenia systemu start-stop.

Poniżej znajdziemy 3 okrągłe pokrętła do sterowania klimatyzacją, odseparowane od siebie dodatkowymi przyciskami.

Materiały z jakich wykonana została deska rozdzielcza nie są takie złe, jak to zwykle określają przeciwnicy rumuńskiej myśli technologicznej. Owszem, zawsze mogłoby być lepiej, ale trzeba pamiętać, że do czynienia mamy z nowym autem, którego ceny zaczynają się niespełna 40 tys. zł. Plastiki nie są najlepiej spasowane a materiał z którego są wykonane, pozostawia wiele do życzenia. Nikogo nie powinno dziwić, że część przycisków zapożyczono chociażby z modeli takich jak Renault Megane czy Clio.

W kabinie jest przestronnie. W nowym Dusterze zastosowano nowe fotele, które są całkiem wygodne. Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparcia lędźwiowego, z podłokietnikiem oraz schowkiem pod siedzeniem pasażera, dostępny jest wyłącznie w najbogatszej wersji. W gorszych wersjach trzeba za niego dopłacić 700 zł, ale warto. Na tylnej kanapie jest sporo miejsca na kolana a dzięki wysokiej bryle z pewnością nawet wysokie osoby nie będą czuły dyskomfortu podczas podróży. Bagażnik ma kształt prostokąta i łatwo zagospodarować jego przestrzeń. Nie znajdziemy tutaj haczyków, latarek czy wnęk z jakimiś rewolucyjnymi rozwiązaniami. Jego pojemność producent określił na 445 litrów. Koło zapasowe znacznie zmniejsza jego możliwości do 376 litrów.

Dacia Duster 1.5 dCi – wersje wyposażenia

Nowy Duster oferuje 4 wersje wyposażenia: Access, Essential, Comfort oraz Prestige. Którą wersję wybrać, aby w pełni cieszyć się z jazdy Dusterem?

Access

Cena wyposażenia podstawowego jest bardzo atrakcyjna jak na takie auto. Już w podstawowej wersji będziemy cieszyć się z wielu dodatków, ale do ideału jednak daleko. Wersja podstawowa zawiera przednie i boczne poduszki dla kierowcy i pasażera z przodu, ABS, ESP, mocowanie ISOFIX, ogranicznik prędkości, wskaźnik zmiany biegów, tryb eco, centralny zamek, światła LED do jazdy dziennej. Niestety w tej wersji zabraknie chociażby radia, elektrycznego sterowania lusterek, halogenów, czy sterowanych elektronicznie tylnych szyb. Niestety ta wersja nie zawiera klimatyzacji. Jest tanio, ale trzeba się liczyć z niedogodnościami. Braki w wyposażeniu rekompensuje cena – za Dacię Duster w odmianie Access zapłacimy od 39 900 zł.

Essential

Wersja Essential jest już nieco bogatsza. Do podstawowej wersji Access dołożono tutaj między innymi: klimatyzację (manualną), radio MP3 z wyjściem AUX i USB, podgrzewane przednie fotele, nawigację i system kontroli zjazdu ze wzniesienia (dla wersji 4x4). Dacia Duster w wersji Essential kosztuje minimum 46 900 zł.

Comfort

Wersja Comfort wzbogacona jest o tylne szyby regulowane elektrycznie, klamki w kolorze nadwozia, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka, kamerę cofania z systemem wspomagania parkowania tyłem oraz skórzane elementy tapicerki. Za Dacię Duster w wariancie Comfort trzeba zapłacić od 52 600 zł.

Prestige

Testowana wersja wyposażona jest w Pakiet Prestige. Za auto w takiej konfiguracji trzeba zapłacić co najmniej 57 900 zł. Zawiera wszystkie elementy z poprzednich wersji, lecz została wzbogacona o szereg dodatków. Na pokładzie znajdziemy między innymi czujnik martwego pola BSW, fotel kierowcy z pełną regulacją i podłokietnikiem, system multimedialny, relingi dachowe, przyciemniane tylne szyby, obręcze kół ze stopu metali lekkich i nawigację. Nawet w wersji Prestige za klimatyzację automatyczną przyjdzie nam dopłacić 1300 zł.

Testowana wersja posiada również system bez kluczykowego dostępu, który ułatwia codzienne korzystania z auta. Jest to jednak element wyposażenia dodatkowego, który kosztuje 1000 zł. Fotele w standardzie nie są podgrzewane, dopłata do tej opcji wynosi 600 zł.

Dacia Duster 1.5 dCi – prowadzenie

Nie mam jak niektórzy uprzedzeń co do Dacii, dlatego postanowiłem nie podejmować pochopnych decyzji oceny Dustera po kilku pierwszych godzinach. Samochód zyskuje przy bliższym poznaniu. Im dłużej go testowałem, tym ciekawszym okazał się autem.

Samochód prowadzi się dobrze. Pewnie pokonuje kolejne kilometry. Gorsza jakość drogi nie robi wrażenia na Dusterze. Zawieszenie jest miękko zestrojone i ubytki w nawierzchni kompletnie nie wpływają na komfort jazdy. Gorzej jest jednak na zakrętach, Duster potrafi się w nich zachować niestabilnie i przechylać na jedną stronę. Wersja 4x4 ma z tyłu zawieszenie wielowahaczowe, zaś modele z napędem na przód belkę skrętną. Lepiej nie eksperymentować z nadmierną szybkością w ostrych zakrętach.

W poprzednim modelu już przy prędkości 110km/h słychać było szumy w kabinie. Tę kwestię poprawiono, dodatkowo wyciszając kabinę i stosując grubsze o kilka milimetrów szyby. Jest lepiej, ale oczywiście przy prędkości 130/140 km/h prędkość będzie odczuwalna. Dramatu jednak nie ma.

Na plus zasługuje bardzo oszczędne spalanie. Duster z silnikiem diesla pozytywnie zaskakuje spalając jedynie 4,6 l/100 km w trasie. W mieście nieznacznie więcej. Jednak właśnie w mieście auto potrafi rozczarować a to za sprawą dość powolnego rozpędzania się. Do 100 km/h Duster potrzebuje aż 12,4 sekund. Gorzej wypada jedynie jedna jednostka, napędzana silnikiem benzynowym o mocy 115 KM w wersji 4x4 – aż 12,9 sekundy. A wszystko to za sprawą 1 biegu, który z uwagi na terenowe usposobienie jest bardzo krótki.

Dacia Duster 1.5 dCi 4x4 – krótka jazda w terenie

Jeżeli otrzymujesz samochód z napędem 4x4 to koniecznie należy sprawdzić właściwości jezdne takiego egzemplarza. Na pierwszy rzut oka imponuje wysoki prześwit – 21 cm. I to właśnie dzięki niemu Duster ma duży potencjał. Nasz egzemplarz testowaliśmy w lekkim terenie, drodze leśnej i na piasku. Kąt natarcia Dustera wynosi 30 stopni, co pozwala wjechać na większość wzniesień. Kąt zejścia – 33 stopnie, co również jest wystarczające. W trybie „LOCK” auto świetnie radzi sobie w lekkim terenie. Tylko z jednej przeszkody musiałem zrezygnować w obawie przed ewentualnym uszkodzeniem pojazdu. Ciekawym rozwiązaniem jest wskaźnik kątów nachylenia samochodu, który można przywołać w dowolnym momencie na ekran.

Dacia Duster 1.5 dCi – podsumowanie

Moim zdaniem samochód warty uwagi, a w proponowanej cenie, spełniający większość oczekiwań. Podstawowa wersja raczej nie znajdzie wielu entuzjastów. Kto decyduje się na auto bez klimatyzacji i radia? Warto Dustera dozbroić o potrzebne nam systemy. Cena nieco wzrośnie, ale wyposażenie opcjonalne jest rozsądnie skalkulowane.

Komu ten samochód sprawi najwięcej radości? Jeżeli na co dzień jeździsz po mieście, ale lubisz weekendami wyskoczyć za miasto, na pewno z Dustera będziesz zadowolony. Trzeba wziąć pod uwagę, że prócz autostrad nasze drogi są raczej w kiepskim stanie. Dusterowi to kompletnie nie przeszkadza. Jeżeli na co dzień użytkujesz lokalne drogi – Duster sprawdzi się również w tym wypadku.

Nie do końca ten samochód odnajdzie się w długiej i autostradowej trasie, bo po prostu jest w nim głośno, ale prócz tego w zasadzie każda droga jest dla niego, a także niektóre bezdroża.

Być może w Polsce nie ma wielu entuzjastów rumuńskiego koncernu, bo łatwo go krytykować. Trudniej usiąść za sterami takiego auta i poznać jego wady i docenić zalety, a tych drugich ma zdecydowanie więcej.

