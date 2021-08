Czy można prowadzić w klapkach? W teorii tak...

Czy można prowadzić w klapkach? Polskie przepisy właściwie nie regulują tej kwestii. Lepszym pytaniem jest jednak to czy należy prowadzić w klapkach.

Jazda w klapkach. Dobry pomysł?

Co może poprawić nasz komfort w czasie letnich upałów? Bez wątpienia koszulka z krótkim rękawkiem, krótkie spodenki i klapki. I choć taki zestaw idealnie sprawdzi się w czasie spaceru, podczas prowadzenia auta może się już nie okazać taki dobry. Powód? Klapki zdecydowanie nie są najlepszym obuwiem do prowadzenia. Ograniczają szybkość reakcji stopy, a do tego mogą się zsunąć w czasie jazdy i np. zablokować pedał hamulca. A wtedy tragedia gotowa.

Egzamin na prawo jazdy w klapkach. To nie może się udać...

Polskie przepisy oficjalnie nie zabraniają jazdy w klapkach. Właściwie nie ma żadnych regulacji, które odnosiłyby się do tematu obuwia kierowcy. Z drugiej strony spróbujcie pojawić się w klapkach na egzaminie. Zapewniam was, że egzaminator nawet nie wpuści was za kierownicę! Tym samym zaraz po sprawdzeniu układów pod maską pójdziecie do domu z negatywnym wynikiem próby drogowej.

Jak nie klapki to co?

Klapki nie są najlepszym wyborem. Na jakie obuwie zatem postawić latem? Dużo lepszym pomysłem są przewiewne buty sportowe - nie brakuje teraz modeli wykonanych z siatki. Ewentualnie dobrym pomysłem są również sandały. Przylegają do stopy jak klasyczne adidasy, a do tego nadal oferują przewiew.

Mandat za jazdę w klapkach

Jazda w klapkach tworzy realne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Można jeździć w japonkach czy popularnych kubotach 20 lat bez większych problemów, ale wystarczy już jeden przypadek, w którym utrudnią one manewr. I kolizja gotowa. Czy za prowadzenie w klapkach grozi mandat? Bezpośrednio nie - nie ma takiego zapisu w taryfikatorze. Z drugiej strony policjanci mogą uznać jazdę w klapkach za stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. A w takim przypadku mandat wyniesie od 200 do 500 zł. Dla przykładu we Francji za jazdę w klapkach grozi grzywna na poziomie 90 euro (ok. 410 zł).