Bezpieczna jazda autostradą. Pamiętaj o tym w wakacje!

Samochód osobowy może poruszać się autostradą z prędkością dochodzącą do 140 km/h. A to sprawia, że szczególnego znaczenia nabierają odległości między samochodami. To dystans między jednym a drugim autem sprawia, że kierowca ma wystarczającą ilość czasu na podjęcie bezpiecznej reakcji - np. wystarczająco wczesnego hamowania w razie pojawienia się sytuacji awaryjnej.

Bezpieczna jazda autostradą to bezpieczna odległość!

Bezpieczna odległość, czyli jaka? Zarząd Autostrady Wielkopolskiej przypomina zasadę 3 sekund. Na czym polega? Należy wybrać dowolny obiekt na trasie, na przykład znak drogowy, przy którym jadący przed nami pojazd się znajduje. Jeżeli miniemy wybrany znak po ok. 3 sekundach, oznacza to, że zachowujemy odległość, którą zapewni nam bezpieczeństwo.





Bezpieczna jazda autostradą, czyli pamiętaj o odpoczynku!

Bardzo częstą przyczyną wypadków podczas wyjazdów wakacyjnych jest znużenie. Wtedy kierowcy zdecydowanie spada poziom koncentracji, ewentualnie zaczynają pojawiać się u niego tzw. mikro-drzemki. Kiedy odpoczywać? Najlepiej po jakiś 2 - 3 godzinach podróży. Gdzie odpoczywać? Podczas jazdy autostradą to na szczęście żaden problem. Na trasie operator przygotował serię MOP-ów, na których funkcjonują toalety, stacje paliw, restauracje czy nawet place zabaw dla dzieci.

Bezpieczna jazda autostradą - o tym pamiętaj zawsze:

Auto osobowe może jechać autostradą z prędkością 140 km/h. W przypadku ciężarówek limit spada do 80 km/h.

Zatrzymuj auto tylko na wyznaczonych do tego parkingach.

Pod żadnym pozorem nie zawracaj - zakaz obowiązuje też np. w punktach poboru opłat.

Zepsuł Ci się samochód? Zatrzymaj się na pasie awaryjnym, włącz światła awaryjne, wystaw trójkąt ostrzegawczy 100 metrów za autem i wyjdź poza bariery - tak żeby znaleźć się w bezpiecznej odległości od drogi.

Możesz wezwać pomoc wprost z kolumny alarmowej - te są rozmieszczone w odległości 2 kilometrów od siebie i wystarczy wcisnąć w nich wyłącznie czerwony guzik (wtedy to system zlokalizuje miejsce zgłoszenia).

Alarmowy numer kontaktowy to: +48 61 83 83 112.

Źródło: Materiały prasowe Autostrada Wielkopolska SA.