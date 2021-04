Jak odebrać auto z parkingu policyjnego? Podstawą są dokumenty uprawniające do odbioru, ale także... wniesienie opłaty za holowanie i postój.

Źle zaparkowany samochód zniknął?

Kierowcy źle parkujący pojazdy w miastach nie mogą liczyć na pobłażliwość funkcjonariuszy. Skutek? Coraz popularniejsze jest holowanie pojazdów na parking policyjny. Brak auta z pewnością będzie zaskoczeniem dla kierowcy. Co powinien w tej sytuacji zrobić? Intuicyjnie prawdopodobnie skontaktuje się z policją celem zgłoszenia kradzieży. A wtedy uzyska informację, że brak pojazdu nie jest wynikiem działalności złodzieja, a błędów popełnionych w czasie parkowania.

Jak odebrać auto z parkingu policyjnego?

pojedź na komisariat policji i zgłoś chęć odebrania pojazdu,

porozmawia z tobą funkcjonariusz, który pewnie wlepi ci mandat za złe parkowanie,

opłać mandat z potwierdzeniem wpłaty wróć na komendę,

policjant wystawi ci zezwolenie do odbioru samochodu z parkingu policyjnego,

pojedź na parking policyjny,

opłać holowanie i postój auta na parkingu,

pokaż pracownikowi parkingu zezwolenie z policji oraz dokumenty pojazdu i swoje,

odbierz pojazd i pojedź nim do domu.

Kiedy zaparkowany samochód trafi na parking policyjny?

gdy stoi w miejscu niedozwolonym, w którym jego parkowanie stwarza niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu,

gdy bezprawnie stoi na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych,

gdy stoi w miejscu, w którym pojawia się informacja iż postój zakończy się odholowaniem.

Jak odebrać auto z parkingu policyjnego? Najpierw zapłać!

Jak odebrać auto z parkingu policyjnego? Jednym z kluczowych punktów jest wniesienie opłaty. A ta jest niemała! W roku 2021 maksymalna stawka za holowanie auta na parking depozytowy to 523 zł. I kwota ta dotyczy wyłącznie samochodów o masie całkowitej do 3,5 t. Dla porównania w przypadku pojazdów przewożących materiały niebezpieczne może sięgnąć 1654 zł! Dodatkowo na tym koszty się nie kończą. Bo właściciel samochodu musi zapłacić też za przechowywanie auta. Stawka dzienna w przypadku samochodu osobowego to zazwyczaj 44 zł.