Mandat za zbyt dużą liczbę osób w samochodzie. Jaka kara czeka?

Lata 90. były prawdziwie szalone w motoryzacji. To wtedy wybuchła polska miłość do samochodów - początkowo zużytych, które masowo były importowane z Zachodu. Polscy kierowcy mieli jednak ogromną fantazję nie tylko w kwestii aut, ale i ich użytkowania. Nierzadko grupa 10 osób jechała np. jednym samochodem. Ustawodawcy - i słusznie - postanowili ukrócić taki proceder. Czemu? Bo zbyt duża ilość osób w pojeździe oznacza, że żadnej z nich nie da się zagwarantować odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Mandat za zbyt dużą liczbę osób w samochodzie. Ile wynosi?

Mandat za zbyt dużą liczbę osób w samochodzie zależy tak naprawdę od ilości nadprogramowych pasażerów. Każda osoba ponad ilość wpisaną do dowodu rejestracyjnego auta oznacza grzywnę o wysokości 100 złotych - przy czym całkowity mandat nie może przekroczyć 500 złotych. Co z punktami karnymi? Jeden pasażer ponad limit określony warunkami technicznymi to 1 punkt karny - przy czym policja może ich wlepić maksymalnie 10.





Mandat za zbyt dużą liczbę osób w samochodzie to nie koniec...

Przewożenie zbyt dużej ilości pasażerów jest wykroczeniem, które w razie wypadku może doprowadzić do scenariusza naprawdę tragicznego. Właśnie dlatego ustawodawcy w Polsce postanowili obwarować je dodatkową karą. O czym mowa? Jeżeli na pokładzie samochodu znajdzie się 3 lub więcej pasażerów ponad limit określony w dowodzie rejestracyjnym, funkcjonariusze mają obowiązek zatrzymać prowadzącemu prawo jazdy. Dokument zostanie mu oddany dopiero po 3 miesiącach.