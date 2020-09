Jazda na światłach dziennych: mandat grozi w przypadku…

Światła do jazdy dziennej stanowią rodzaj słabszego od świateł mijania oświetlenia pojazdu. Po co są stosowane? Z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że ich natężenie absolutnie wystarczy, gdy na dworze jest jasno, a warunki pogodowe są dobre. Po drugie jako że są wykonane często w technologii LED-owej, zmniejszają obciążenie układu elektrycznego w pojeździe. A to w naturalny sposób przekłada się na zredukowaną ilość spalanego przez silnik paliwa oraz redukcję emisji szkodliwych związków do atmosfery.

Jazda na światłach dziennych - rodzaje:

samodzielnie zamontowane - właściwe zestawy można zamówić, a następnie zamontować w pojeździe. Warunki montażu to: nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu, co najmniej 250 mm nad ziemią, a ich wzajemna odległość powinna wynosić co najmniej 600 mm, lampa powinna posiadać znak homologacji E lub e, powinny się automatycznie włączać po uruchomieniu silnika i wyłączać po włączeniu świateł mijania.

fabryczne - auta wyprodukowane po 7 lutym 2011 roku według przepisów Unii Europejskiej muszą być fabrycznie wyposażone w światła do jazdy dziennej.

Możliwość poruszania się na światłach do jazdy dziennej wyrosła z innego przepisu - nakładającego na kierowców obowiązek używania świateł mijania przez całą dobę. Minister Transportu uznał jednak, że w czasie od świtu do zmierzchu światła do jazdy dziennej są wystarczające. A więc można ich używać od momentu wzejścia słońca do zachodu. Przepisy stosują jednak dodatkowe obwarowanie. Bo wymagają również normalnej przejrzystości powietrza.

Jazda na światłach dziennych: mandat grozi gdy...

Światła do jazdy dziennej należy zatem zmienić na mijania za każdym razem, gdy pojawi się opad deszczu lub śniegu, ewentualnie w powietrzu zawiśnie mgła. Kierowca, który w porę nie zareaguje na zmieniające się warunki drogowe, może otrzymać od funkcjonariuszy policji mandat karny. W ciągu dnia ten będzie opiewał na kwotę 100 złotych. W nocy może sięgnąć nawet 200 złotych.