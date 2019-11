Jazda bez pasów 2020 r. Mandaty się zmienią?

Pasy bezpieczeństwa pełnią w samochodzie dwie role. Po pierwsze sprawiają, że pasażer podczas podróży jest utrzymywany na swoim miejscu. Jego ciało nie przesuwa się ani podczas mocnego hamowania, ani np. jazdy po rondzie czy w ostrym łuku. Drugie z zastosowań pojawia się w sytuacji, w której auto uczestniczy w kolizji lub wypadku. Wtedy pasy również mają za zadanie utrzymać pasażera na miejscu. To jest konieczne dlatego, aby nie uderzył on chociażby o deskę rozdzielczą przy uderzeniu przednim lub dach podczas dachowania czy prawidłowo mogły zadziałać np. poduszki powietrzne.

Jazda bez pasów 2020 r. Czemu pasy są tak ważne?

Przemieszczanie się ciała pasażera podczas wypadku może być brzemienne w skutkach. I jednocześnie ujawnia wielką siłę pasów bezpieczeństwa! Czemu? Osoba, która waży 80 kilogramów, podczas zderzenia z prędkością 48 km/h zaczyna ważyć... 4 tony. Utrzymanie takiej siły w ryzach oznacza przede wszystkim jak największą szansę na wyjście z wypadku dla kierowcy czy pasażera. Badania europejskie brzmią optymistycznie. Ich zdaniem nawet 90 proc. podróżnych zapina pasy podczas jazdy. Wynik ten dotyczy jednak głównie przednich foteli. W przypadku tylnej kanapy jest niższy i sięga 60 proc.

reklama reklama



Zapinanie pasów to bez wątpienia klucz do bezpiecznej jazdy. Właśnie dlatego unikanie obowiązku jest obwarowane sankcją. Jaką? Kierowca powinien się liczyć z mandatem karnym opiewającym na 100 złotych. Dodatkowo do jego konta dopisane zostaną 2 punkty karne. Gdy prowadzący nie dopilnuje pasażerów, otrzyma grzywnę wynoszącą 100 złotych oraz 4 punkty karne. Policjant ma możliwość odstąpienia od ukarania kierowcy za brak zapiętych pasów u pasażera. Zadecyduje o tym wyłącznie jeden argument - że prowadzący prosił pasażera o zapięcie pasów, ten jednak zignorował prośbę.

Jazda bez pasów 2020 r. Mandaty będą wyższe?

Co z pasażerem? W sytuacji, w której podczas kontroli drogowej funkcjonariusz ujawni, że osoba podróżująca pojazdem nie ma zapiętych pasów, zostanie ona ukarana mandatem opiewającym na 100 złotych. Czy kwoty mandatów zwiększą się w najbliższym czasie? Co prawda, pojawiają się informacje mówiące o tym, że kary czekające na kierowców na polskich drogach zostaną drastycznie zwiększone. Mówi się nawet o trzykrotnym wzroście. Na razie jednak nowe propozycje dotyczą przede wszystkim łamania ograniczeń prędkości. A to oznacza, że kara za jazdę bez pasów w 2020 r. raczej nie ulegną zmianie.

Polskie przepisy przewidują kilka możliwości, w których obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa przestaje obowiązywać. Przykład? Zapisy wyłączają funkcjonariuszy chroniących polskich oficjeli oraz pełniących służbę np. w Policji, Straży Granicznej czy Służbie Więziennej. Obowiązek nie dotyczy też konwojentów podczas przewożenia wartości pieniężnych, taksówkarzy podczas przewożenia pasażerów, instruktorów lub egzaminatorów podczas szkolenia lub egzaminowania, członków zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej, kobiet w widocznej ciąży, osób mających orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów oraz osób chorych lub niepełnosprawnych przewożonych na noszach lub w wózku inwalidzkim.