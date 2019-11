Kontrola drogowa. Nowe zasady w roku 2020.

Kontrola drogowa jest jednym z podstawowych narzędzi, które mają w swoich rękach policjanci. Na jej mocy mogą sprawdzić nie tylko dokumenty pojazdu, ale też stan trzeźwości kierowcy, wyposażenie obowiązkowe samochodu czy ukarać prowadzącego za popełnione wykroczenie. Jakie są zasady obowiązujące podczas kontroli drogowej? Ani kierowca, ani żaden z pasażerów nie powinni opuszczać kabiny pasażerskiej bez wyraźnego polecenia wydanego przez funkcjonariusza. Poza tym prowadzący powinien uchylić szybę i położyć dłonie na kierownicy.

Kontrola drogowa 2020 r. - usystematyzowane zasady

Formalizacja kontroli drogowej jest koniecznością. A decyduje o tym co najmniej kilka powodów. Trzymanie się schematu sprawi, że policjant będzie mógł prawidłowo odczytać intencje kierowcy i pasażerów. Omyłkowo nie odbierze np. wyjścia z pojazdu jako próby przeprowadzenia ataku i nie zastosuje środka przymusu koniecznego. Z drugiej strony standard postępowania w czasie kontroli drogowej gwarantuje osobom znajdującym się w zatrzymanym aucie bezpieczeństwo. Nie narażą się np. na potrącenie po wyjściu z kabiny.

Zasady rządzące kontrolą drogową są jasno zapisane w przepisach. Funkcjonariusze od lat jednak skarżą się na problemy z ich egzekwowaniem. Skąd opór kierowców? U bardzo wielu z nich wynika to z nieświadomości. Z uwagi na brak znajomości przepisów nie wiedzą jak zachować się w sytuacji, w której ich auto zatrzyma patrol policji. Część prowadzących jednak świadomie ignoruje zasady. Co policjanci na to? Tak naprawdę niewiele mogą. Bo choć zasady są jasno sprecyzowane, za ich złamanie ustawodawca nie ustalił żadnej kary.

Kontrola drogowa 2020 r.: wbrew poleceniom? 500 złotych mandatu!

Wszystko wskazuje na to, że teraz sytuacja ulegnie zmianie. A wszystko za sprawą nowelizacji przepisów, która wejdzie w życie 7 listopada 2019 roku. Nowe zapisy wprowadzą możliwość ukarania kierowcy za nieprawidłowe zachowanie podczas kontroli drogowej. Co może oznaczać termin nieprawidłowego zachowania? Pod pojęciem tym powinno się ukrywać przede wszystkim niezastosowanie się do polecenia policjanta dotyczącego:

siedzenia w pojeździe w bezruchu

trzymania rąk na kierownicy

nieopuszczania pojazdu

Nowe zasady kontroli drogowej w 2020 roku zostaną obwarowane wysokim mandatem. Kierowca lub pasażer, który nie będzie wypełniał zaleceń, może otrzymać mandat karny opiewający na kwotę nawet 500 złotych. A to jeszcze nie koniec zmian, które wejdą w życie 7 listopada 2019 roku. Na mocy nowelizacji funkcjonariusze będą mieli możliwość zatrzymania pojazdu do kontroli drogowej tak naprawdę wszędzie - nawet wbrew przepisom o ruchu drogowym. Ograniczenie tak naprawdę pojawi się jedno - miejsce nie może zagrażać bezpieczeństwu osób zatrzymanych.