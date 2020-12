Jak odwołać się od zatrzymania prawa jazdy?

Czy można się odwołać od zatrzymania prawa jazdy?

W sytuacji, w której kierowca przekroczy prędkość w terenie zabudowanym o 50 km/h, starosta na mocy art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy. I tak, można się od niej odwołać. Żeby jednak mieć taką możliwość, w pierwszej kolejności kierowca musi prawidłowo zachować się na miejscu wykroczenia. Co to oznacza? W pierwszej kolejności powinien odmówić przyjęcia mandatu.

Odwołanie od decyzji starosty: zatrzymanie prawa jazdy bezpodstawne?

Przepisy są skonstruowane w taki sposób, że starosta w razie wystąpienia przesłanek dotyczących przekroczenia prędkości, jest zobowiązany do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące. Nie może weryfikować ustaleń dokonanych przez policję, a ma jedynie podpisać właściwy dokument. Tym samym odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego będzie z zasady bezskuteczne. Kierowca powinien kierować wniosek bezpośrednio do sądu.





Warto pamiętać o tym, że jeżeli kierowca przyjmie mandat, niejako zgodzi się z pomiarem i faktami ustalonymi przez funkcjonariuszy. A to wersja, którą trudno jest obronić w postępowaniu sądowym.

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące: odwołanie - o czym pamiętać?

Kierowca zatrzymany za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym, który nie zgadza się z pomiarem policji, w pierwszej kolejności powinien odrzucić mandat. Tylko w ten sposób będzie miał możliwość pełnego dochodzenia swoich racji przed sądem. Tak, starosta i tak pewnie wyda decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące (chociaż znane są przypadki zawieszania postępowań). Odrzucenie mandatu da jednak drogę do jej podważenia. Warto jednak pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Odwołanie zatrzymania prawa jazdy za prędkość ma szansę być skuteczne głównie wtedy, gdy wykazane zostaną błędy dotyczące pomiaru lub ujawnią się nowe fakty dotyczące okoliczności zdarzenia.