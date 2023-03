Prawo jazdy w mObywatel. Co musisz wiedzieć?

Prawo jazdy w mObywatel. Blisko 5 mln użytkowników

Już ponad 9,6 mln osób pobrało aplikację mObywatel, a ponad połowa z nich korzysta z cyfrowej wersji prawa jazdy. To wygodne rozwiązanie np. podczas kontroli drogowej czy przy wypożyczeniu samochodu. mPrawoJazdy jest odpowiednikiem tradycyjnej formy prawa jazdy – znajdziesz tam informacje z Centralnej Ewidencji Kierowców. Możesz z niego skorzystać:

podczas kontroli drogowej,

gdy kupujesz ubezpieczenie,

w przypadku kolizji - aby potwierdzić swoje uprawnienia innemu kierowcy, bez wzywania policji,

gdy wypożyczasz samochód.

Aby potwierdzić, że masz odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem, wystarczy pokazać ekran z widokiem prawa jazdy w aplikacji mObywatel.

Licznik punktów karnych w aplikacji mObywatel

W aplikacji mObywatel znajdziesz także licznik punktów karnych – dane w cyfrowym liczniku są regularnie aktualizowane. To oznacza, że nałożone punkty powinny pojawić się w liczniku nie później niż 24 godziny od wprowadzenia ich do rejestru. Dzięki uruchomionej usłudze, w dowolnym momencie możemy sprawdzić stan naszego konta.

Prawo jazdy w mObywatel dla kierowców po egzaminie

Jeśli zdałeś egzamin na prawo jazdy, będziesz mógł od razu wsiąść za kierownicę. Już wkrótce nie będzie trzeba czekać na odbiór prawa jazdy z urzędu. Dzięki nowym rozwiązaniom, świeżo upieczeni kierowcy tuż po zdanym egzaminie (kat. B, B1, A, A1, A2, AM, B+E, T) będą mogli legalnie poruszać się po polskich drogach. Informacja o nabyciu uprawnień trafi automatycznie do Centralnej Ewidencji Kierowców (dostęp do niej ma m.in. policja). W aplikacji mObywatel otrzymasz powiadomienie o pozytywnym wyniku egzaminu i możliwości pobrania tymczasowego elektronicznego Prawa Jazdy. Cyfrowy dokument będzie ważny przez 30 dni. Nowe przepisy wejdą w życie w połowie tego roku.

Skąd ściągnąć aplikację mObywatel?

Aplikację mObywatel możesz pobrać na systemy Android z Google Play lub iOS z App Store. Aby zacząć z niej korzystać, zaloguj się przez profil zaufany.

Dalszy ciąg materiału pod wideo