Jak założyć PKK przez internet? Wystarczy że kandydat na kierowcę odwiedzi rządową stronę i po wypełnieniu zatwierdzi wniosek profilem zaufanym.

Czym jest numer PKK?

Co trzeba zrobić, aby móc rozpocząć proces uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami? Konieczne jest wygenerowanie numeru PKK, czyli numeru profilu kandydata na kierowcę. Bez niego nie ma możliwości ani przystąpienia do egzaminu państwowego w WORD-zie, ani nawet zapisania się do szkoły nauki jazdy. Jak założyć PKK? Można to zrobić w wydziale komunikacji należnym miejscu zamieszkania lub... online.

Jak założyć PKK przez internet? Opis krok po kroku

Jak założyć PKK przez internet? W pierwszej kolejności kandydat na kierowcę musi pojawić się na stronie info-car.pl. Tam w zakładkach usługi i prawo jazdy pojawia się opcja: stwórz swój Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Jak wygląda proces krok po kroku? Opisujemy go poniżej.